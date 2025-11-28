Zecchino d'oro 2025 semifinale, prima puntata 28 novembre 2025 in diretta su Rai1: chi saranno i finalisti?

Torna sui canali Rai il consueto appuntamento annuale con Lo Zecchino d’oro, il talent dedicato ai piccolissimi, un concorso canoro più famoso per bambini andrà in scena con due semifinali, oggi e domani, e la finalissima in programma domenica 1° novembre 2025. Lo Zecchino d’oro 2025 andrà in onda su Rai1 a partire dalle 17, prendendo così il posto che solitamente viene utilizzato da La vita in diretta di Alberto Matano, il talk vivrà una serata di pausa e darà appuntamento al pubblico lunedì, come sempre alle 17. Oggi la giornata sarà dedicata allo Zecchino d’oro, visibile anche su RaiPlay e che svelerà già oggi i nomi dei primi finalisti, ai quali faranno seguito i nomi svelati nella puntata di domani.

Ma chi condurrà le puntate? Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni saranno i due padroni di casa per le semifinali, domenica invece toccherà ancora una volta a Carlo Conti, che poche ore prima vedremo al TG1 per l’annuncio dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. Come da tradizione non mancherà la giuria di qualità, rappresentata per l’occasione da Carolina Rey, Orietta Berti Valentina Persia nella prima semifinale.

Zecchino d’oro 2025 semifinale, chi saranno i giudici?

Abbiamo visto chi saranno i conduttori che si avvicenderanno tra la semifinale e la finale de Lo zecchino d’oro su Rai1. Toccherà alla giuria di qualità svelare chi sarà il piccolo vincitore di questa edizione del programma, abbiamo visto i primi nomi presenti oggi, mentre nella semifinale di domani toccherà a Giulia Salemi, Rocio Munoz Morales e ancora Orietta Berti.

Per quanto riguarda la finale, invece, i bimbi saranno valutati da Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Vincenzo Schettini, con Carlo Conti a fare da padrone di casa. Oltre ai giudici speciali peseranno nella votazione anche il Piccolo coro dell’Antoniano e La giuria dei bambini, composta da 20 piccoletti che garantiranno così un giudizio equilibrato sul vincitore.

