Zecchino d'oro 2025 semifinale, seconda puntata 29 novembre 2025 in diretta su Rai1. Tutte le canzoni in gara oggi.

La magia dello Zecchino d’Oro 2025 torna in onda anche oggi, sabato 29 novembre, con la seconda semifinale durante la quale si esibiranno altri, sette, piccoli cantanti che eseguiranno altri sette brani con cui regaleranno emozioni a tutto il pubblico. A condurre un pomeriggio che avrà come ingredienti principali la musica, i sogni dei bambini e la loro fantasia sarà la coppia composta da Carolina Benvenga che, oltre ad essere una conduttrice, è anche una cantautrice e Lorenzo Baglioni, conduttore e cantautore con una laurea e un dottorato in matematica.

Saranno loro ad accogliere sul palco i piccoli artisti che, al termine di ogni esibizione, saranno giudicati da una giuria composta sia da bambini che da adulti. La giuria dei grandi della seconda semifinale è così composta da Giulia Salemi, diventata mamma per la prima volta poco meno di un anno fa; Rocío Muñoz Morales mamma di Alma e Luna e Orietta Berti, presente anche nella prima semifinale e che torna a giudicare le canzoni anche oggi.

Zecchino D’Oro 2025: le canzoni in gara della semifinale e la diretta streaming

Sette canzoni che affrontano temi diversi sono quelle in gara nel corso della seconda semifinale dello Zecchino d’Oro 2025 di cui la finalissima sarà trasmessa domenica 30 novembre, nel pomeriggio di Raiuno, al termine della puntata di Domenica In. Tra le canzoni che la giuria dovrà giudicare oggi c’è Toc Toc, cantata da due bambini ovvero Sofia e Beppe. Joy e Diletta, invece, cantano la canzone Le galline fanno surf mentre Il bacio nel taschino è il titolo del brano che eseguirà la piccola Zoe.

Gioele proverà a conquistare la finalissima con un brano il cui titolo “Portafortuna” rappresenta già un augurio mentre Boomer boom boom sarà cantata da Gioele e Ana Estela. Emma, invece, proverà a convincere la giuria con la canzone Ci pensa il vento e gli ultimi bambini in gara, Victoria, Nicolò e Gionsi eseguiranno il brano Perché perché perché. Sarà, dunque, un pomeriggio di grande musica trasmesso in diretta da Raiuno a partire dalle 17.10 ma anche in streaming su Raiplay.