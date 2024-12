Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia: oggi pomeriggio su Rai 1

Il pomeriggio di Rai 1 della Vigilia di Natale si tinge di musica, emozioni e ricordi con Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia. Si tratta di uno speciale dedicato al celebre festival canoro per bambini che andrà in onda oggi, martedì 24 dicembre 2024, alle ore 14.10 su Rai 1 nella tradizionale fascia oraria che quotidianamente spetta a La volta buona di Caterina Balivo.

Sarà un vero e proprio pomeriggio di festa, uno speciale, come riportato sul sito ufficiale della trasmissione, in cui verranno ripercorsi i ricordi più belli ed emozionanti dei 70 anni non solo della Rai ma anche dell’Antoniano, entrambi nati nel 1954. Lo speciale è condotto da Cristina D’Avena e Paolo Belli, che verranno affiancati dal puppet Nunù, e da due storici volti dello Zecchino come Mìmi e Nartico; in studio anche il maestro e direttore d’orchestra Peppe Vessicchio, che delizierà il pubblico con una canzone inedita intitolata Natale da re e interpretata dal Piccolo Coro dell’Antoniano.

Anticipazioni Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia: tutti gli ospiti

Ma come si svilupperà Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia, questo speciale in onda oggi su Rai 1? Sarà un’occasione per ripercorrere la storia del Festival per bambini attraverso contributi e video storici, oltre che per celebrare l’arrivo del Natale con le più celebri canzoni del periodo delle Feste. In studio ci sarà ovviamente il Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni, e tanti giovani protagonisti.

Ci sarà il piccolo Simone, che due anni fa, mentre era in cura per leucemia, conobbe il suo cantante preferito Achille Lauro e scrisse con lui una canzone, Le foglie, che interpreterà oggi per la prima volta. Spazio anche ai giovani solisti dell’ultima edizione dello Zecchino d’Oro, compresa la vincitrice Anna Sole con Diventare un albero, ma anche all’insegnante e volto web Enrico Galiano, i Disco Club Paradiso e Le Verdi Note. Presenti anche le giovani voci del Piccolo Coro di Caivano, progetto promosso dal Ministero della Cultura, che canteranno Quanno nascette Ninno e, in chiusura dello speciale, si esibiranno assieme al Piccolo Coro dell’Antoniano.

Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia, dove vederlo in tv e in streaming

Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia va in onda oggi pomeriggio, martedì 24 dicembre 2024, a partire dalle ore 14.10 su Rai 1. È inoltre possibile seguire la puntata in modalità streaming usufruendo della piattaforma di Raiplay.