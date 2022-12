Zeffiro, chi è il papà di Iva Zanicchi/ “Chiuso in un campo di sterminio. Conosciuto quando avevo 5 anni”

Iva Zanicchi racconta il rapporto con il papà Zeffiro a Ballando con le stelle 2022

È un racconto toccante quello che Iva Zanicchi fa a Ballando con le stelle 2022, nel corso della semifinale del 2 dicembre, parlando del suo papà. La cantante racconta che Zeffiro, questo il nome del suo papà, lo ha conosciuto solo quando aveva quasi 5 anni di età. Questo perché Iva è nata in anni di guerra e suo padre è stato deportato in Germania e chiuso in un campo di concentramento.

Iva Zanicchi ricorda il momento dell’incontro con suo padre come un episodio drammatico al tempo, che oggi porta nel cuore con dispiacere: “Vedo questo uomo orribile, brutto, aveva gli occhi infossati, ma era così perché ero 38 chili. Non l’ho voluto perché non pensavo che fosse mio padre così […] Oggi penso a quel momento con dispiacere”.

Iva Zanicchi: “Quando mio padre è morto…”

Iva Zanicchi rivela allora che il rapporto col suo papà Zeffiro non è stato semplice all’inizio. Lo ha visto come un intruso nel rapporto con la sua mamma ma l’uomo è riuscito poi a conquistarla con un gesto dolce. Negli anni successivi ha imparato a conoscerlo e di lui racconta: “Era molto schivo, molto chiuso, non riusciva a dimostrare i suoi sentimenti. Non abbiamo mai avuto un bacio da mio padre, se non l’ultimo giorno, quando per la prima volta mi ha chiesto un bacio sulla fronte”.

