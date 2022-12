Zefiro ed Elsa, genitori Iva Zanicchi/ “Quando racconto le barzellette sghignazzano”

Zefiro ed Elsa: chi sono i genitori di Iva Zanicchi?

Iva Zanicchi sarà nuovamente ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 5 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2022, la cantante ha ricordato suo padre a cui ha sempre dedicato la canzone “Un uomo senza tempo”: “Idealmente l’ho sempre dedicata sempre a mio padre e l’ho sempre cantante con molta gioia. Quando lui è morto per un paio di anni non l’ho più cantata perché mi coinvolgeva troppo”. Nata a gennaio 1940, Iva è figlia di Zefiro Zanicchi ed Elsa Raffaelli: “Dopo due femmine, mio padre voleva il maschio Arrivai io. Per tre giorni rifiutò di vedermi. Poi scoprì che ero identica a lui. Le mani, i piedi, il sorriso. Il naso”, ha raccontato l’Aquila di Lingonchio a IoDonna. Essendo nata in tempo di guerra, Iva ha conosciuto suo padre quando avevo quasi 5 anni: il padre Zefiro è stato per due anni e mezzo prigioniero dei tedeschi, in un campo vicino a Dresda. “Tornò che pesava 40 chili. Io mi ero immaginata un eroe: vidi uno scheletro che aveva un piede in una scarpa rotta e l’altro in uno zoccolo. Rimasi delusissima Piansi per due notti: anche perché prima nel lettone con la mamma dormivo io, e adesso dormiva lui. La terza notte arrivò da me con una carta piena di zucchero. “Questo è per te, non dirlo alle tue sorelle” mi sussurrò. Da quella notte fu il mio babbo”, ha raccontato a Ballando con le stelle.

Iva Zanicchi: il ricordo dei genitori

Ospite a Domenica In, parlando del padre Zefiro, Iva Zanicchi ha detto: “Lui aveva tutto dentro e faceva fatica ad esporsi. Mio papà prima di morire mi ha chiesto un bacio sulla fronte. Io l’ho baciato e dopo è spirato tra le mie braccia. Eravamo uguali, eravamo gemelli. Quando andavamo in giro mi dicevano ‘sei come tuo padre’. In più amavamo allo stesso modo mia madre. Solo più tardi ho capito che papà era speciale, ma io ero troppo mammona”. Per quanto riguarda la madre Elsa, invece, ha ammesso di essere stata molto legata a lei: “Non era fotogenica, ma vi assicuro che era bellissima. Lei era come tutte le mamme ‘tanta’. Devo dire che, con tutto l’amore viscerale per mia figlia come è giusto che sia, l’amore che ho provato per mia madre non l’ho provato per nessuno”, ha confessato a Vieni da me. Zefiro Zanicchi è morto nel 2004, mentre Elsa Raffaelli nel 2010. Tanto criticata per le sue barzellette a Ballando con le stelle 2022, Iva Zanicchi ha detto: “Secondo me quando racconto le barzellette il sabato sera mio padre sghignazza insieme a tutti i miei parenti“.

