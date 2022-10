Zelda Nobili, piange disperata a Il Collegio 7/ “L’idea di stare con persone diverse mi fa sentire sola”

Zelda Nobili: “Stare al Collegio è pesante, non trovo intesa con gli altri”

Il percorso di Zelda Nobili all’interno del Collegio, è iniziato in modo un po’ particolare. Dopo essere stata un po’ sulle sue, durante la cena, la collegiale è scoppiata in lacrime e ha avuto un piccolo confronto con la governante: “E’ un po’ pesante qua. Non trovo tanto un’intesa e l’idea di stare con persone che trovo un po’ troppo diverse da me mi fa sentire un pochino sola. Non sono triste per qualcosa in particolare, sono tante emozioni insieme che mi fanno poi piangere”.

Dopo il suo sfogo, gli altri collegiali hanno capito quale fosse il problema e si sono ripromessi di includerla di più, anche se alcuni hanno sostenuto che fosse lei a integrarsi poco nei loro discorsi. I genitori di Zelda, nel suo video di presentazione avevano preannunciato che è una ragazza molto intelligente e in grado di plasmare il mondo intorno a se ma spesso trova difficoltà a relazionarsi con i suoi coetanei. La madre di Zelda però pensa che questa esperienza al Collegio possa aiutarla molto. Dopo un primo momento di sconforto la collegiale ha affermato: “E’ difficile ma sono determinata a completare questo percorso”.

Zelda Nobili: “Mi taglio i capelli da sola e non sopporto i Maneskin”

Nel suo videomessaggio di presentazione, Zelda aveva preannunciato di essere un po’ particolare: “Sono Zelda, ho 15 anni e so di essere strana ma chi se ne frega! Io mi taglio sempre i capelli da sola, non mi interessa che siano perfetti, mi piace un po’ il caos, non lascerò mai i miei soldi ai parrucchieri. Non sopporto l’ottusità e tendo a provare molto disgusto per certe cose. Il disgusto è una delle mie emozioni principali. I Maneskin non li sopporto perché li trovo molto commerciali, Damiano dei Maneskin è il più impostato di tutti sicuramente”.

La particolarità della collegiale è stata ben visibile al pubblico, che spera possa integrarsi al meglio e che ha notato la sua grande sensibilità, soprattutto quando ha pianto e sostenuto la collegiale Sofia Brixel, triste per la sorella defunta. La sua personalità critica, un po’ stravagante ma anche molto sensibile sicuramente la porterà fino alla fine del percorso, ma questo, visto l’andamento della prima puntata, può succedere solo se i collegiali la supporteranno e proveranno a capire la sua personalità.











