Zelda Nobili, Il Collegio 7/ Ecco perché sta antipatica agli altri alunni

Zelda Nobili, Il Collegio 7: la sua grande volontà

Zelda Nobili nel corso delle settimane de Il Collegi 7o si è sempre distinta per qualità già in possesso e per una grande volontà di apprendere cose nuove e di trarre il massimo dei benefici da questa esperienza particolare. Anche la sesta puntata ha infatti confermato il trend del suo percorso; sempre attenta durante le splendide lezioni interattive offerte nel corso della settimana garantendo disciplina e propensione allo studio cercando di mantenere uno standard di voti gratificante. Nel corso della settimana ha avuto anche modo di commuoversi in maniera sentita in occasione dell’incontro speciale con i nonni.

Beatrice Fumagalli: "I miei alunni? Meno severa che al Collegio"/ "All'università…"

La ragazza si è liberata in un pianto molto sentito e commosso, generato dalla nostalgia e dall’affetto che la lega a loro. Inoltre, è stato chiaramente un momento per riprendere contatto con l’esterno dopo tante settimane lontana da casa e dagli affetti. L’unica nota dolente è rappresentata dal dare forse troppo peso solo a questo lato dell’esperienza. Oltre alle attività didattiche risulta poco partecipativa nell’interazione con gli altri, anche nei momenti di puro divertimento e principalmente ludici. Non a caso, per molti collegiali è semplicemente la “secchiona” di turno, poco avvezza a dare spazio a momenti di puro svago anche a costo di togliere qualcosa allo studio. Inoltre, alcuni compagni di viaggio iniziano a maturare anche una sorta di invidia nei suoi confronti in relazione proprio al suo atteggiamento scolastico.

IL COLLEGIO 2022/ Diretta: Elisa nei guai, provvedimento in arrivo? (6a puntata)

Zelda Nobili in contrasto con gli altri alunni e…

L’essere una pupilla dei professori inizia a esporre Zelda Nobili a contrasti evidenti con altri studenti de Il Collegio 7, anche con quelli attenti e impegnati nello studio come lei. L’unica persona che sembra essere più vicina dal punto di vista dell’amicizia è Sofia Brixel. Con quest’ultima si è aperta in più di una circostanza, soprattutto in riferimento al passato difficile che accomuna l’esperienza di vita di entrambe. Con gli altri collegiali fatica però a trovare la giusta intesa, forse anche a causa della forte propensione verso lo studio. Anche sui social la maggior parte dei commenti sono concentrati proprio su questo tema. Nonostante molti elogiano la sua dedizione e l’impegno che riesce a garantire per le diverse attività didattiche, altri vedono con accezione negativa la sua scarsa rilevanza in tutte le altre dinamiche del programma. Per alcuni infatti reprime il divertimento e la spensieratezza solamente per emergere dal punto di vista della valutazione didattica. La prossima puntata potrebbe comunque riservare clamorosi colpi di scena, magari con una Zelda inedita e più consapevole dell’importanza di vivere l’esperienza a 360 gradi senza togliere tempo anche agli aspetti più leggeri dell’esperienza nel reality.

Sofia Brixel, Il Collegio/ Bacio con Gabriele Greco: il video virale fa sognare tutti

Video, il cuore di una nonna













© RIPRODUZIONE RISERVATA