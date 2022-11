Zelda Nobili, Il Collegio 7/ I prof la amano ma gli altri allievi… ha ‘solo’ Sofia Brixel

Zelda Nobili, Il Collegio 7: un carattere particolare

Originale e fragile, Zelda Nobili è tra le protagoniste indiscusse de Il Collegio 7. Schietta e sincera, è un’alunna modello. Eccelle in storia, latino e italiano, ma non è la classica secchiona. A Zelda infatti, bastano pochi minuti sui libri per avere risultati davvero notevoli. Sempre positiva e amante delle nuove sfide, si lancia in ogni attività del Collegio con grande entusiasmo. Nelle scorse puntate l’abbiamo vista dilettarsi nel cucito e nel canto, seppur con qualche difficoltà legate alla timidezza.

Nonostante qualche blocco emotivo, Zelda Nobili ha già un carattere ben definito. Al termine della puntata dell’8 novembre, come di abitudine, è arrivato il momento del resoconto dei profitti. Inutile dire che è in cima alla classifica. Il personale didattico, Preside e professori, sono estremamente compiaciuti dalla sua abilità negli studi, nonché nelle partecipazioni attive delle varie attività e dibattiti. Il pubblico intanto si interroga sui social sul suo ruolo nella scuola più famosa della tv.

Zelda Nobili va d’accordo con tutti, ma…

Complice il suo carattere sempre positivo e stimolante, Zelda Nobili a Il Collegio 7 va d’accordo con molti dei suoi compagni. Il legame più stretto però è con Sofia Brixel. Affini e complici, le due hanno instaurato un’amicizia davvero profonda. In molti momenti sono state l’una il sostegno dell’altra. Ne è un esempio, il commovente racconto di Sofia sulla perdita della sorella. Zelda però, ha anche un carattere onesto e genuino. Recentemente infatti, si è resa portavoce di un fatto che potrebbe portare alla squalifica di Mattia Camorani. In un momento goliardico, la porta della camera di un’allieva è stata danneggiata. Nonostante i silenzi degli altri concorrenti, Zelda Nobili si è esposta indicando il nome proprio di Mattia. In termini di social, la ragazza non ama molto pubblicare foto.

Assente su TikTok, ha un profilo Instagram con pochissime foto e followers. Il suo stile non convenzionale infatti, la porta a non amalgamarsi alle masse, distinguendosi sempre. Sul web però è osannata. Il suo black humor ha colpito davvero tutti, che la inquadrano come un personaggio positivo e consacrandola addirittura ad elemento portante del programma.











