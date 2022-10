Zelda Nobili, Il Collegio 7/ La sua fragilità conquista il web

Zelda Nobili, Il Collegio 7: messaggi importanti ai giovani

Zelda Nobili ha alimentato l’idea che l’esperienza de Il Collegio 7 possa essere formativa e soprattutto importante per lanciare messaggi importanti ai giovani. La ragazza è tra i concorrenti più influenti in questo inizio della settima stagione del programma, con diverse dinamiche che l’hanno vista al centro dell’attenzione sia in positivo che in negativo. Nel corso della seconda puntata è stato particolare il racconto della lezione di musica. Per l’occasione, il professore ha proposto un’allettante sfida tra le due classi a suon di Tu vuò fa’ l’americano del celebre cantautore Renato Carosone. Proprio in questa circostanza Zelda ha dimostrato una grande fragilità. Essendo appassionata di musica fin da bambina, ha confessato di aver elaborato una sorta di blocco in riferimento alle sue capacità artistiche.

Nello specifico, si è aperta su quanto sia difficile per lei esibirsi davanti alle persone a causa della costante paura del giudizio delle persone. In particolare, si è soffermata su quanto per lei sia cantare che suonare uno strumento siano attività molto personali al punto da non riuscire a condividerle a pieno con le persone che la circondano. Nonostante le paure e timori dichiarate, il docente l’ha spronata nel superare i limiti che lei stessa si pone convincendola ad esibirsi al pianoforte davanti ai suoi compagni. Zelda è riuscita però solo in parte a rispondere allo stimolo, intonando la canzone al piano ma con un muro protettivo al fine di non incrociare sguardi e giudizi dei compagni.

Zelda Nobili e la possibile squalifica di…

Zelda Nobili è stata protagonista a Il Collegio 7 di un momento molto delicato che potrebbe decretare la squalifica di un collegiale. Nello specifico, in seguito a un momento di baccano ed euforia qualcuno degli studenti ha danneggiato la porta della camera di Victoria con un foto ben visibile. Nonostante l’omertà di molti dei collegiali, Zelda si è subito esposta dichiarando con nome e cognome la persone che a suo dire era l’artefice della malefatta, ovvero Mattia Camorani.

Il carattere così particolare della ragazza ha colpito diversi collegiali, ma l’amicizia più sincera sembra stia nascendo con Sofia Brixel. Molto altalenante è invece il giudizio degli appassionati sul web; per alcuni potrebbe essere una delle personalità più influenti di questa edizione, soprattutto per il messaggio che può portare raccontando le sue fragilità. Per altri non ha invece nulla di speciale, al punto da essere considerata unicamente una persona insicura.

