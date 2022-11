Zelda Nobili, Il Collegio 7/ L’attacco di panico e l’amicizia con Sofia Brixel

Zelda Nobili, Il Collegio 7: sforzi non ripagati

Gli sforzi di Zelda Nobili a Il Collegio 7 finora però sono risultati vani; nonostante gli stimoli continui per i compagni la sezione B ha trionfato a discapito della A, gettando momentaneamente nello sconforto la ragazza. Come se non bastasse, non ha potuto godere a pieno nemmeno del premio riguardante il trionfo della settimana precedente. Il bagno in piscina è stato infatti piuttosto traumatico per Zelda; all’idea di tuffarsi ha letteralmente sofferto di un attacco di panico ma il pronto intervento dell’istruttore e il supporto offerto le hanno garantito la possibilità di godere di un momento di svago.

I rapporti con il resto dei compagni sembrano comunque andare a gonfie vele, risultando affabile e simpatica alla maggioranza. In particolare, è in crescita il rapporto di amicizia con Sofia Brixel con la quale sente di avere sempre più cose in comune. Sul web le opinioni riferite al suo percorso sono particolarmente positive; in linea generale, la maggioranza concorda sulla sua capacità non da tutti di coniugare dedizione scolastica e carattere forte. La sua esposizione fino ad ora è stata degna di nota e fa decisamente ben sperare per il prosieguo dell’esperienza.

Ottime gratifiche per Zelda Nobili

Zelda Nobili è senza dubbio ancora tra le protagoniste indiscusse della settima stagione de Il Collegio 7, come dimostrato dal contributo offerto anche nella terza puntata. La giovane infatti ha colpito sia il corpo docenti che buona parte dei compagni; i voti alti le hanno permesso di ottenere ottime gratifiche da parte dei professori ottenendo anche importanti ricompense che ha spesso condiviso con i compagni. In particolare, nella seconda settimana si era distinta con il premio di migliore della classe. La sua volontà era di ripetersi anche per la settimana in questione dato che in palio c’era la possibilità di gustare una deliziosa pizza.

Questo pasto risulta tra i preferiti di Zelda che ha dimostrato un impegno incredibile al fine di ottenere il premio. Sicuramente avremo altre soddisfazioni da questa ragazza che è sembrata una delle più intraprendenti e in grado di attirare attenzione da parte del pubblico e anche delle persone attorno a lei.











