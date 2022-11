Zelda Nobili/ Smetterà di essere solo la secchiona de Il Collegio 7?

Zelda Nobili in lacrime a Il Collegio 7

Zelda Nobili è la “secchiona” de Il Collegio 7. Tra le alunne più brave di questa edizione, la ragazza è pronta ad un cambiamento? Sin dal suo ingresso nella settima stagione del docu-reality di Rai2, la giovane ragazza si è contraddistinta per il suo impegno e per le qualità di apprendimento. Durante la sesta puntata, infatti, ha dimostrato ancora una volta di essere la numero uno della classe; sempre attenta alle lezioni e agli insegnamenti dei professori, Zelda ha la media dei voti più alti di questa edizione. Non solo, durante la settimana ha fatto conoscere anche un altro lato di se quando si è commossa incontrando dopo tanto tempo i nonni.

Un momento davvero emozionante che ha visto la ragazza liberarsi in un pianto sentito e commosso scaturito dalla malinconia e dalla nostalgia dei suoi amatissimi nonni.

Zelda Nobili: pronta a cambiare a Il Collegio 7?

L’incontro con i nonni ha permesso a Zelda Nobili di mostrare al pubblico de Il Collegio 7 il suo lato umano. Dal punto di vista scolastico non c’è nulla da dire; l’alunna è la prima della classe anche se escluse le attività scolastiche è poco presente e partecipativa con il resto del gruppo. Molti dei suoi colleghi, infatti, l’hanno etichettata come la secchiona de Il Collegio essendo poco portata per momenti di svago e divertimento.

Non solo, Zelda è anche la pupilla dei professori e ciò le ha creato non pochi problemi all’interno del gruppo con gli altri compagni d’avventura. L’unica che è andata oltre è stata Sofia Brixel con cui è nata una bella amicizia. Chissà che non sia arrivato per Zelda il momento di virare rotta: continuando sempre a studiare, ma dedicandosi anche al gruppo e alla possibilità di godersi questa esperienza sotto ogni punto di vista.

