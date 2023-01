“Zelensky al Festival di Sanremo 2023″/ Bruno Vespa: “Da Amadeus nella serata finale”

Giornata di annunci importanti per il Festival di Sanremo 2023, che nella sua serata finale ospiterà anche Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina (oggi è stata anche comunicata la presenza come co-conduttrici di Chiara Francini e Paola Egonu, ndr). A renderlo noto, con un vero e proprio spoiler, è stato il giornalista Bruno Vespa, che si trova in queste ore a Kiev, dove ha realizzato un’intervista esclusiva al leader ucraino, che sarà trasmessa su Rai Uno il prossimo 17 gennaio. La comunicazione da parte del conduttore di “Porta a Porta” è arrivata nel segmento conclusivo di “Domenica In”, quando Vespa ha chiesto a Mara Venier, in collegamento audiovisivo, se potesse dare una notizia prima che partisse la sigla di fine programma. Naturalmente, “zia Mara” ha acconsentito.

BRUNO VESPA: “ZELENSKY SARÀ OSPITE NELLA SERATA FINALE DEL FESTIVAL DI SANREMO 2023”

A quel punto, Bruno Vespa ha ripreso la parola e ha asserito: “Il presidente Volodymyr Zelensky voleva venire al Festival di Sanremo, naturalmente in collegamento dal suo Paese. Allora, ne ho parlato con il direttore artistico, Amadeus, che lo aspetterà a braccia aperte nella serata finale”. Il leader ucraino disporrà dunque di uno spazio tutto per sé nella serata della finalissima della kermesse canora in landa matuziana e di una vetrina probabilmente senza eguali in Italia per illustrare agli occhi del mondo la situazione attuale in Ucraina, martoriata dal conflitto con la Russia, che prosegue senza interruzioni ormai da quasi un anno.

