Nelle 24 ore di riavvicinamento (questa volta molto pratico) tra Ucraina e USA, iniziate con la visita dell’inviato speciale a Kiev Kellogg e terminata con la telefonata tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, si apre una nuova fase tutt’altro che semplice nella interminabile guerra ad est dell’Europa (con l’UE ancora una volta “spettatrice” interessata). L’ultimatum mandato da Trump all’omologo Putin («non è un assassino, ma è un tipo tosto che è gentile e poi bombarda subito dopo», così lo ha definito ieri il tycoon), assieme all’accordo USA-NATO sull’invio di armi, ha fatto decisamente piacere al Governo “sotto” rimpasto dell’Ucraina.

«Ho parlato con Trump», ha scritto su X il leader ucraino in serata, ringraziandolo e dicendosi del tutto grato per la disponibilità a proteggere e sostenere l’Ucraina nella ricerca di una pace giusta e duratura. Zelensky promette di continuare a lavorare per un accordo, condividendo i temi fissati con Trump anche con il segretario generale della NATO, l’ex Premier olandese Mark Rutte. Kiev è grata che i Paesi dell’Alleanza abbiano un preso il forte impegno di aumentare le spese per la diesa, così come resta fondamentale la discussione intestata sui mezzi e le soluzioni ideali per proteggere la popolazione dagli attacchi russi.

Il Presidente USA ha infatti più volte ribadito ieri che la Russia deve interrompere subito i raid verso le città ucraine, arrivando ad un cessate il fuoco entro 50 giorni altrimenti sono pronti a scattare dazi e sanzioni durissime verso Mosca: non solo, l’accordo sulle armi prevede l’invio dei missili Patrioti e di altro arsenale NATO con produzione americana. Sembra passata un’era geologica dalla lite in diretta mondiale alla Casa Bianca, con in mezzo l’iconico colloquio in San Pietro dopo i funerali di Papa Francesco: nella telefonata di ieri Zelensky e Trump si sono dati appuntamenti a colloqui più frequenti per coordinare i prossimi passi in questi quasi due mesi decisivi sulle trattative di pace.

I spoke with @POTUS. It was a very good conversation. Thank you for the willingness to support Ukraine and to continue working together to stop the killings and establish a lasting and just peace.

President Trump shared details about his meeting with the @SecGenNATO. It’s…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 14, 2025