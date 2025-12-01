Come è andato il vertice a Parigi tra Zelensky e Macron dopo i negoziati Usa-Ucraina in Florida: il "caso" Nato, la posizione della Russia e dell'UE

IL VERTICE A PARIGI CON ZELENSKY E LA TELEFONATA COI VOLENTEROSI UE: LE ULTIME NOVITÀ SULLA GUERRA IN UCRAINA

Il secondo vertice in neanche 10 giorni a Parigi ha visto di fronte ancora il Presidente dell’Ucraina Volodrymyr Zelensky con l’omologo francese Emmanuel Macron: sul tavolo, i negoziati tra Occidente e Kiev per la pace con la Russia, ma anche le forniture militari che dalla Francia continuano ad essere “aggiornate” con l’alleato in guerra.

Europa sotto attacco? Gabanelli: “asse occulto Usa-Russia”/ Cos’è, perché se ne parla e cosa può fare l’UE

Da ultimo, alla vigilia del dialogo Witkoff-Putin al Cremlino, il leader del Paese in guerra da quasi 4 anni ha fatto il punto con gli alleati Volenterosi UE in una videocall dove si è discusso soprattutto delle trattative messe in campo prima a Ginevra e poi in Florida in queste ultime ore, tra le delegazioni ucraine e americane (il negoziato tra Rustem Umerov con l’inviato Witkoff, i rispettivi capi delegazione). Da un lato le sanzioni europee contro la Russia saranno rafforzate, ha annunciato il Capo dell’Eliseo, dall’altro è stato sottolineato l’approccio costruttivo di Zelensky per una convergenza importante che prosegue tra Ucraina e Stati Uniti, questione imprescindibile per ottenere un vero negoziato di pace con la Russia.

Nato si prepara ad affrontare la Russia senza appoggio Usa/ Nuovo piano truppe a Est dopo ritiro da Romania

I nuovi 19 punti messi a punto da Kiev e Washington in merito al piano di Trump stanno migliorando sensibilmente, commenta Zelensky all’Eliseo dopo il vertice concluso con Macron e i Volenterosi, «la nostra delegazione sarà in Irlanda domani e ne discuteremo con i russi, che riceveranno anche il piano americano aggiornato». Territori, garanzie di sicurezza e permanenza militare in Ucraina: questi i tre punti ancora sul tavolo, tutti coinvolti in un «miglioramento concreto» dopo le mediazioni americane ed europee.

Dopo il colloqui con il Presidente francese, lo stesso Zelensky ha sentito in video collegamento gli altri responsabili della Coalizione dei Volenterosi, da Starmer a Merz fino a Meloni e Merz, compresa la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen (che ancora oggi insiste con l’apertura all’utilizzo degli asset russi congelati durante la guerra, ndr): come riporta la nota di Palazzo Chigi sulla telefonata, è stato ribadito il sostegno al piano USA per la pace in Ucraina, che sia «giusta e duratura», registrando però un approccio costruttivo del Presidente Zelensky. Come aggiunge la stessa Premier Giorgia Meloni, è auspicabile che ora sia il Cremlino ad offrire «un fattivo contributo per il processo dei negoziati».

DIARIO AMERICA LATINA/ I nemici del popolo che l'Occidente fatica a vedere

COME SONO ANDATI I NEGOZIATI IN FLORIDA TRA UMEROV E WITKOFF E QUANTO COMPLICA IL NUOVO SCONTRO NATO-RUSSIA

Qualche ora prima era infatti stato lo stesso Emmanuel Macron a minacciare la Russia nel merito di un piano di pace che non sembra ancora vede coinvolti direttamente i “colonnelli” del leader Putin: «noi parliamo di pace ma dalla Russia si continua a distruggere e uccidere». Questo, conclude l’Eliseo, è un pieno «insulto al diritto e un ostacolo alla pace», dato che Mosca non starebbe dando segnali di volere la pace immediata.

Mentre però dalla Casa Bianca si prodigano per mediare tra le posizioni di Mosca e quelle di Kiev, è l’ultimo scontro apertissimo tra NATO e la stessa Russia a mettere in ulteriore repentaglio il già delicatissimo piano inclinato della diplomazia: le parole dell’ammiraglio Cavo Dragone in merito alla possibilità di muovere attacchi preventivi di cyberspionaggio contro la Russia «come atto preventivo di difesa» incendiano i rapporti già compromessi tra Mosca e Unione Europea, tanto che dal Cremlino si parla di «irresponsabili volontà di scatenare un’escalation».

Per Zelensky la Russia non può e non deve essere ricompensata per la guerra che ha commesso e per questo occorre anche fare passi in avanti per bloccare sul nascere gli attacchi sul campo: che però vi sia un intervento diretto della NATO rischia a questo punto di far deflagrare le trattative di pace, seppur confermate domani al Cremlino con l’arrivo di Witkoff.

Nel frattempo, come hanno informato Zelensky e Macron durante la telefonata coi Volenterosi, le trattative in Florida hanno evidenziato un passo avanti importante dei negoziati tanto da portare Trump alla consapevolezza che qualcosa possa realmente concretizzarsi in positivo già dalla prossima settimana. Se l’ennesimo “incidente” in casa NATO avrà conseguenze e ripercussioni, non resta a questo punto che attendere…