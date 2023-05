“Zelensky da Papa Francesco sabato 13 maggio”/ Rumors Vaticano, missione pace Ucraina

RUMORS VATICANO: “SABATO ZELENSKY FA VISITA A PAPA FRANCESCO”

Mentre dall’ANSA è emerso questo pomeriggio della probabile visita del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sabato prossimo, 13 maggio 2023, a Roma dalla Premier Giorgia Meloni è dal Vaticano che arrivano voci molto insistenti circa la possibilità di un secondo importante vertice. «È possibile che Papa Francesco incontri il presidente ucraino nella giornata di sabato»: lo dicono fonti vaticane all’ANSA rispondendo alle indiscrezioni che danno la visita del leader di Kiev sabato prossimo a Roma, di ritorno dopo il viaggio a Berlino dal cancelliere Olaf Scholz.

Al momento, occorre dirlo, l’ipotesi di un incontro Zelensky-Papa Francesco resta tutto in dubbio in quanto non vi sono conferme né da Kiev né dal Segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin: nemmeno si hanno conferme sul luogo del possibile incontro, anche se la Santa Sede resta la località più idonea (anche per motivi di sicurezza). Va ricordato come solo due settimane fa il Pontefice aveva ricevuto in Vaticano il premier ucraino Denys Shmyhal: con Zelensky invece l’incontro precedente risale al febbraio 2020, poche settimane prima dello scoppio della guerra.

MISSIONE DI PACE DEL VATICANO: IL VERTICE ATTESO TRA PAPA FRANCESCO E ZELENSKY

La possibile visita di Zelensky a Roma per incontrare la Premier Meloni e Papa Francesco arriva a pochi giorni dalla rinnovata conferma del Vaticano circa la missione di pace in corso a livello diplomatico tra Santa Sede, Kiev, Occidente e Russia. Dopo le parole “fragorose” di Papa Francesco di ritorno dal viaggio apostolico in Ungheria, circa la missione in corso con Russia e Ucraina, le smentite di rito dei due governi in guerra avevano raffreddato gli animi.

È invece intervenuto ieri il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, confermando la bontà dello sforzo diplomatico in corso per la pace immediata in Ucraina: «Sì, ci sono novità ma naturalmente a livello riservato. La cosa credo comunque che sia stata spiegata e credo che si andrà avanti», ha detto il prelato mantenendosi su linee molto riservate vista l’importanza del tema. Se realmente Zelensky ora dovesse presentarsi da Papa Francesco è evidente che a quel punto uno dei temi discussi tra i due leader mondiali tenderà allo sviluppo sul fronte diplomatico per cercare di portare Mosca e Kiev su un canale diplomatico il più possibile “vicino” (riuscendo laddove Turchia e Cina, finora, non sono riusciti ad ottenere).

