Ieri Zelensky ha incontrato Leone XIV. Non è stata una visita di mera cortesia. La Chiesa continua la sua opera di mediazione. A tutto campo

La situazione dell’Ucraina diventa di giorno in giorno più drammatica. Sul piano militare, a poco a poco nei territori orientali sta inevitabilmente cedendo davanti all’invasione. Cominciano a scarseggiare non solo le armi adatte a difendersi, ma anche e soprattutto gli uomini che dovrebbero usarle.

In questo quadro i dissidi tra Trump e l’Unione Europea non promettono nulla di buono. Gli stessi cosiddetti “volenterosi” non riescono ad usare la loro cosiddetta buona volontà neppure per tenere unita l’Europa.

Così la visita di Zelensky a papa Leone XIV e poi alla presidente del Consiglio Meloni acquista un particolare significato. Non è stata una visita di cortesia: nella situazione in cui si trova l’Ucraina non avrebbe avuto molto senso perderci del tempo.

Piuttosto può essere interpretata come un aspetto di quella che ho definito l’inizio di una resistenza disarmata dell’Ucraina. Si tenga conto del fatto che in questi anni il Vaticano si è già fatto promotore di iniziative umanitarie gradite da entrambe le parti in conflitto: gli scambi di prigionieri propiziati dalla Santa Sede sono stati molto bene accolti anche in Russia.

Anche di questo, oltre che della possibilità di ricongiungimento di bambini ucraini con le loro famiglie in patria, ieri hanno parlato Zelensky e il Papa.

Inoltre, anche nella complessa questione della politica ecclesiale – ancor più complicatasi per alcune posizioni ultra-nazionaliste di esponenti dell’Ucraina – la Chiesa cattolica ha assunto un ruolo di paciere super partes, anche per una richiesta esplicita del patriarcato di Mosca.

Naturalmente non sappiamo tutto ciò che si sono detti Leone XIV e il presidente ucraino nella loro mezz’ora di colloquio, ma l’affermazione di papa Prevost la settimana scorsa riguardo al fatto che l’Italia potrebbe avere un importante ruolo di mediazione nelle trattative di pace, fa immaginare che il successivo incontro con Meloni abbia potuto contenere qualche elemento molto interessante in proposito, che per ora non conosciamo.

Sul volo di ritorno dal Libano il Papa ha parlato dell’Italia, non solo del governo italiano. Non per sminuirne il ruolo, ma per richiamare al suo compito un Paese dimostratosi nel suo complesso particolarmente solidale negli anni della guerra, al di là delle divisioni politiche.

Proprio per questo non sarebbe certo un male se sull’Ucraina una Italia politicamente unita potesse riappropriarsi di quel livello di presenza internazionale che si merita. Nonostante tutto.

