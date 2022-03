“Zelensky ha lasciato Ucraina: è in Polonia”/ Annuncio della Duma: Kiev non conferma

In prima linea per difendere la sua terra contro l’invasione della Russia, Volodymyr Zelensky è uno dei punti di riferimenti in questi giorni di crisi. Rimasto a Kiev o dintorni nonostante le offerte di Usa e altri Paesi di trasferirsi in un luogo più sicuro, il presidente ucraino è il primo obiettivo di Vladimir Putin ma non si è mai tirato indietro, anzi, ha rilanciato a più riprese un incontro faccia a faccia con il numero uno del Cremlino.

Ma proprio dalla Russia arrivano degli aggiornamenti su Volodymyr Zelensky: secondo quanto riferito dal presidente della Duma di Stato della Federazione Russa, Vjaceslav Volodin, il presidente ucraino avrebbe lasciato l’Ucraina e sarebbe stato evacuato in Polonia. In base alla sua ricostruzione, i deputati della Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale ucraino, non sono riusciti ad entrare nella residenza di Zelensky a Lviv.

“Zelensky ha lasciato Ucraina”: Kiev non conferma

L’indiscrezione rilanciata dalla Duma ha fatto il giro del mondo, ma Kiev non ha fornito alcun tipo di conferma. L’ultimo messaggio di Zelensky risale a qualche ora fa, un video diffuso tramite Telegram: “Le città ucraine non vedevano una simile crudeltà contro il nostro Paese dall’occupazione nazista”. E non solo: il presidente ucraino ha ribadito che non farà alcuna concessione al Cremlino che possa sminuire la lotta del popolo per il territorio. “La posizione dell’Ucraina è molto forte, rafforzata dai partner occidentali”, le parole del consigliere del capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Mikhaylo Podolyak.

Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione del presidente Zelensky. Ricordiamo che nelle scorse ore il quotidiano britannico “The Times” ha affermato che il numero uno di Kiev sarebbe sopravvissuto ad almeno tre tentativi di assassinio nelle ultime settimane. Tentativi, si legge ancora, che sarebbero stati sventati da elementi del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb) contrari alla guerra.



