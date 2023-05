Zelensky incontra bin Salman in Arabia Saudita/ “Presenterò nostra formula di pace”

Volodymyr Zelensky si trova in Arabia Saudita, dove parlerà al vertice della Lega Araba e incontrerà il principe ereditario Muhammad bin Salman al-Saud, nonché altri leader. “Terrò diversi colloqui bilaterali. Le nostre priorità sono il ritorno di tutti i prigionieri politici della Crimea e dei territori occupati e delle persone deportate illegalmente, la presentazione della nostra formula di pace e le garanzie di sicurezza energetica per il prossimo inverno”, ha scritto il presidente dell’Ucraina in un tweet.

È la prima volta in assoluto che il leader di Kiev si reca nel Regno, ma in questa epoca lo ha reputato necessario per approfondire i rapporti di quest’ultimo con il suo Paese. “L’Arabia Saudita svolge un ruolo significativo e siamo pronti a portare la nostra collaborazione a un nuovo livello”, ha aggiunto. I temi rilevanti da trattare in queste ore sono numerosi.

Zelensky incontra bin Salman in Arabia Saudita: prima il vertice con la Lega Araba

Prima di incontrare il principe ereditario Muhammad bin Salman al-Saud e gli altri leader dell’Arabia Saudita, però, Volodymyr Zelensky ha parlato alla Lega Araba a Gedda. Il presidente dell’Ucraina ha voluto pubblicamente rimproverare i suoi esponenti per non essersi schierati nettamente a favore del suo Paese dopo l’invasione della Russia. “È necessario guardare con onestà al conflitto in corso”, ha affermato come riportato da Ansa.

“Sfortunatamente nel mondo e anche fra voi ci sono alcuni che hanno chiuso gli occhi di fronte a queste prigioni e alle annessioni illegittime”, ha continuato nel corso del suo discorso, facendo riferimento anche a ciò che è accaduto alla Crimea. Dopo il summit in Arabia Saudita, il presidente Volodymyr Zelensky volerà a Hiroshima, in Giappone, per prendere parte come da agenda al G7.

