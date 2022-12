Zelensky, incontro con Biden a Washington/ Casa Bianca non conferma ma…

Incontro tra Biden e Zelensky alla Casa Bianca?

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe pronto ad incontrare Joe Biden alla Casa Bianca. Come spiega il canale americano Cnn, il leader ucraino, in viaggio verso Washington, dovrebbe incontrare l’omologo statunitense dopo mesi di collaborazione a distanza. Il presidente poterebbe anche parlare Congresso Usa, ringraziando per i miliardi di aiuti ricevuti ma allo stesso tempo per chiedere ancora il sostegno degli Stati Uniti con nuovi fondi e armi. Se l’incontro andasse in porto, si tratterebbe della prima visita di Zelensky a Washington dall’inizio dell’invasione russa lo scorso 24 febbraio.

La visita alla Casa Bianca di Zelenesky, come spiega la Cnn, è rimasta strettamente segreta e non è stata resa nota per motivi di sicurezza. Qui dovrebbe avvenire un incontro con Joe Biden e alti funzionari dell’amministrazione statunitense. Inoltre la visita è prevista in concomitanza con l’invio, su decisione dell’amministrazione, di nuovi aiuti al Paese. La nuova assistenza alla difesa includerà i sistemi missilistici Patriot.

Zelensky al Campidoglio: Nancy Pelosi non conferma

I legislatori, come spiega la Cnn, stanno anche pianificando che Zelensky visiti Capitol Hill nella giornata di mercoledì sera, per parlare in serata. I funzionari starebbero lavorando ai preparativi per la sicurezza ma la visita non è stata ancora ufficializzata. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare una potenziale visita del presidente alla Casa Bianca, così come nuovi annunci di Biden. La speaker della Camera Nancy Pelosi non ha confermato l’incontro tra Zelensky e l’omologo statunitense, così come il discorso al Campidoglio. “Non so se accadrà”, ha affermato.

Pelosi, come rivela la Cnn, avrebbe però chiamato i membri esortandoli a presentarsi in Campidoglio mercoledì per timore che la camera fosse vuota prima della pausa festiva. A loro ha spiegato che si terrà “un focus molto speciale sulla democrazia”. L’aspettativa dei membri è proprio che Zelensky parlerà al Congresso ma secondo la tv statunitense potrebbe non avvenire per problemi di sicurezza. L’Ucraina avrebbe intanto chiesto agli Stati Uniti di inviare l’avanzato sistema di difesa aerea a lungo raggio per intercettare missili balistici e da crociera.











