ZELENSKY, INCONTRO CON PAPA FRANCESCO/ Presidente ucraino atteso in Vaticano

Zelensky atterrato in Italia: colloqui con Meloni e Draghi

Zelensky è arrivato a Roma in mattinata ed è stato accolto a Ciampino da Tajani. Il presidente ucraino ha fatto poi visita al Quirinale, dove a Sergio Mattarella, come riporta l’Ansa, ha detto: “Sono qui per ringraziare l’Italia. Vorrei abbracciare gli italiani uno a uno per il sostegno che ci è stato continuamente offerto a tutti i livelli e che non è mutato con i governi. Abbiamo con l’Italia valori comuni. Noi siamo per la pace, la nostra vittoria è la pace. Siamo aperti a tutti i contributi internazionali ma la guerra la stiamo subendo sul nostro territorio e la pace deve prevedere la giustizia su tutto il nostro territorio”. A breve anche l’incontro con Papa Francesco, che ha affrontato una mattina piena di udienze nelle quali ha emanato anche la nuova “Costituzione” della Santa Sede, come spiegato dall’Ansa. Nel pomeriggio il Pontefice incontrerà Volodymyr Zelensky.

ZELENSKY DAL PAPA/ "Ecco perché Mosca e Kiev non possono ancora trattare"

Zelensky, incontro con Papa Francesco

Il tour europeo di Volodimyr Zelensky prosegue: nelle prossime ore, il presidente dell’Ucraina è atteso a Roma. Il leader incontrerà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma non soltanto. L’ucraino incontrerà in Vaticano Papa Francesco e sarà poi ospite di Bruno Vespa in uno speciale della trasmissione Porta a Porta nel quale interverranno anche i direttori di quotidiani e telegiornali nazionali.

“Eurovision? Era meglio in Polonia o Slovacchia”/ Zelensky: “Più vicine a noi”

Meloni aveva invitato il presidente ucraino a Roma già nel corso della sua visita a Kiev di febbraio. Zelensky incontrerà anche Papa Francesco, da tempo atteso a Kiev. Il Pontefice ha sempre rimandato il suo viaggio in Ucraina perché la sua intenzione era quella di visitare contemporaneamente anche Mosca. La Russia, però, non ha mai invitato il Papa: così, alla fine, sarà Zelensky a recarsi in Vaticano.

Zelensky in Vaticano: Parolin assente?

Come scrive la Tass, la visita a Roma di Zelensky non è legata a una missione di pace menzionata dal Pontefice nei giorni scorsi. A rivelarlo è “una fonte vaticana”. La richiesta di essere ricevuto dal Papa nel corso della sua visita a Roma è arrivata “solo alcuni giorni fa”. A confermare questa versione, anche l’assenza dalla Santa Sede del segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, impegnato nelle celebrazioni del 13 maggio a Fatima, in Portogallo.

“Zelensky da Papa Francesco sabato 13 maggio”/ Rumors Vaticano, missione pace Ucraina

Sarà invece presente in Vaticano con monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Proprio Gallagher è stato in missione in Ucraina un anno fa. Parolin, secondo l’Ansa, potrebbe fare in tempo a tornare e ad essere presente nell’incontro tra Zelensky e Papa Francesco. Sarà invece il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ad accogliere Zelensky a Ciampino e accompagnarlo al Quirinale, dove incontrerà Sergio Mattarella.











© RIPRODUZIONE RISERVATA