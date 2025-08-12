Zelensky è tornato a parlare dell'incontro tra Trump e Putin: il presidente ucraino nega di essere disposto a cedere territori in Donbass

In seguito alla formalizzazione dell’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, sul tema è intervenuto – quasi ovviamente – anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che è pronto a veder mediare un possibile (ma altrettanto improbabile) accordo di pace sul territorio sul quale governa in sua assenza: un punto che aveva già aspramente criticato nei giorni scorsi, ricordando che Kiev non scenderà a patti nei quali non è stata direttamente interpellata.

Rutte: “NATO può riconoscere territori occupati dalla Russia”/ “Trump metterà alla prova Putin sulla pace”

Prima di arrivare al parere di Zelensky, è utile ricordare che la Casa Bianca e il Cremlino hanno fatto sapere ieri che l’incontri tra i leader dei due paesi si terrà il prossimo 15 agosto nella città di Anchorage – territorio formalmente statunitense, situato in Alaska – con Trump che intende capire (secondo quanto spiegato dalla sua portavoce Karoline Leavitt) se le intenzioni di Putin sulla pace in Ucraina sia effettivamente veritiere.

SPY FINANZA/ Se anche l’Armenia (con la Svizzera) entra nel “risiko” dell’oro di Trump

Certo è – dato che l’ha spiegato lo stesso Trump – che entrambe le parti nel conflitto saranno costrette a fare delle concessioni territoriali per arrivare a un accordo con Putin che dovrà cedere parte dei territori ucraini occupati e Zelensky che sarà costretto a vedersi (probabilmente in modo piuttosto ampio) ridurre i suoi confini; ma per sapere cosa effettivamente decideranno i due leader dovremo necessariamente attendere fino a Ferragosto.

Volodymyr Zelensky: “Non cederemo alcun territorio in Donbass, la Russia lo sfrutterebbe per attaccarci nuovamente”

Come dicevamo in apertura, dopo aver criticato il mancato invito all’incontro in Alaska, Zelensky – proprio oggi, martedì 12 agosto 2025 – è tornato a parlarne nel corso di una conferenza stampa a Kiev, mettendo in chiaro con i giornalisti presenti che, indipendentemente dagli accordi mediati tra Trump e Putin, “non ci ritireremo dal Donbass“: secondo il presidente ucraino, infatti, il rischio è quello di fornire alla Russia un nuovo punto dal quale potrà “preparare un’offensiva” futura con la quale colpire nuovamente Kiev.

SPILLO/ Case e/o spiagge: l'inflazione (da guerra) presenta il conto

Non solo, perché Zelensky ha anche definito l’incontro tra il russo e lo statunitense una “vittoria personale” per l’invasore che è impegnato a respingere ormai da più di tre anni dato che – da un lato – gli permette di “uscire dall’isolamento” internazionale visitando per la prima volta dall’attacco del 2022 un territorio formalmente statunitense e – dall’altro lato – può mediare e ritardare l’entrata in vigore delle sanzioni minacciate da Trump.