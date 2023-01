“Zelensky Messia dell’Ucraina”/ Taccori (imprenditrice): “Tutti lo adorano da sempre”

L’imprenditrice Svitlana Tereshchenko Taccori, in un’anticipazione del prossimo numero di “Novella 2000” che IlSussidiario.net è in grado di proporvi in esclusiva, ha tratteggiato un ritratto del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, per i lettori del settimanale diretto da Roberto Alessi.

“TUTTI ADORANO ZELENSKY”: LA TESTIMONIANZA DI UN’IMPRENDITRICE UCRAINA

Mentre aspettavamo che Bruno Vespa intervistasse il presidente, parlavo con i ragazzi del suo ufficio: “All’inizio quando è arrivato eravamo scettici. Ma quando l’abbiamo conosciuto meglio, qualcosa è cambiato. E adesso tutti crediamo che, se 2000 fa non fosse stato Gesù Cristo, il Messia sarebbe stato lui: Volodymyr Zelensky!”. Tutto il suo team lo adora. Lo adoravano tutti quando faceva l’imprenditore di una grossa azienda di produzione cinematografica creata da lui da zero. Lo adoravano tutti quando era studente universitario e ha creato una squadra con i ragazzi più preparati, più colti, più pronti a fare le battute, e li ha portati a vincere il primo posto nelle gare universitarie umoristiche.

Da bambino sognava di fare politica, ma è stato costretto a cedere a un compromesso con il papà che lo voleva vedere avvocato, e così si è iscritto a giurisprudenza. Ma la passione per la politica rimane. Conosce tutti i politici, legge le loro biografie, conosce i sistemi e i regimi politici di tutti i Paesi. Un autodidatta, un grande manager e fondatore di grande business, avvocato e notaio per la sua azienda…

“VOLODYMYR ZELENSKY, MARITO E PADRE PERFETTO: SARÀ LUI IL PRESIDENTE DELLA VITTORIA UCRAINA!”

Da solo Zelensky ha diretto il proprio business, finché è arrivato il momento… Il momento di mettersi avanti, di affrontare una prova durissima: provare a cambiare il suo Paese. La sua patria adorata, un Paese bellissimo, l’Ucraina che il mondo non conosceva e che per secoli ha lottato per la libertà e l’indipendenza che è riuscita a ottenere 30 anni fa. Un’indipendenza che però il nostro vicino (la Russia, ndr) non ha saputo accettare, volendo ricostruire un impero totalitario in mezzo all’Europa nel ventunesimo secolo, agendo con modi medievali e barbari.

Zelensky, un ragazzo giovane, preparato, ambizioso, che è diventato un presidente perfetto per questo momento, ci condurrà alla Victoria. Lui è il presidente dell’Ucraina. Lui è il nostro presidente. Lui è il mio presidente! E, ancora, è un marito e un padre di famiglia perfetto, che sta con la sua adorata e bellissima moglie da quando avevano 15 anni. Due figli pazzi di lui e un cane per il quale stravede. Una famiglia da favola. Felice. Come erano tanti in Ucraina, mentre adesso stanno passando tempi durissimi. Molti non ci sono più. Ma l’Ucraina vincerà. Il popolo non perderà mai più la sua libertà e la sua indipendenza. E lui sarà il presidente della vittoria! Il mio presidente!













