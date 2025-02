ZELENSKY ABBASSA I TONI CON GLI USA E AMMETTE UNA POTENZIALE EXIT STRATEGY PER IL FUTURO DELL’UCRAINA. FISSATI NUOVI COLLOQUI USA-RUSSIA

Ha parlato a ruota libera questo pomeriggio il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, provando ad abbassare i toni dopo lo scontro diplomatico fragoroso con l’alleato Usa di Trump: le critiche piovute da Kiev contro i primi negoziati diretti tra America e Russia a Riad avevano scatenato la reazione del tycoon che su tutte le furie era arrivato a definire Zelensky un incapace e “dittatore senza elezioni”, auspicando che uscisse i scena permettendo di tornare alle urne in tutto il Paese da ormai 3 anni affitto dalla guerra contro la Russia.

Durante la lunga conferenza stampa a Kiev, per la prima volta dall’inizio del conflitto Zelensky ha ammesso la possibilità di dimettersi da Capo del Governo, se questo dovesse portare ad un futuro più florido e roseo per il suo Paese: il Presidente ha spiegato che in cambio della pace in Ucraina, o ancor meglio davanti all’ingresso di Kiev nella NATO, allora le dimissioni arriverebbero all’istante. Contestando i metodi dittatoriali del Capo del Cremlino Putin, Zelensky garantisce di non voler diventare leader ucraino per il prossimo decennio: non si sente particolarmente offeso dalle parole di Trump, ha garantito ancora l’ex comico da Kiev (nella giornata dove esplosi nuovi attacchi con droni contro diverse città ucraine), sebbene ovviamente non le abbia intese come complimento quelle dichiarazioni sulle Elezioni da convocare. Zelensky non si sente dittatore per il semplice fatto «che non lo sono, sono stato legalmente eletto».

È di oggi l’annuncio del Cremlino alla TASS di un nuovo colloquio Usa-Russia, questa volta con gli staff e i direttori politici, sempre in Arabia Saudita entro la fine della settimana che comincia domani: dopo il primo round avvenuto a Riad tra Rubio e Lavrov, le due super potenze si rincontreranno per fissare al meglio i prossimi negoziati e per organizzare il vertice forse definitivo tra Donald Trump e Vladimir Putin. Mentre la Turchia di Erdogan entra nel vivo dello scacchiere diplomatico con gli incontri recenti con Zelensky e con prossimamente un vertice con alcuni leader europei (dopo il rinnovato asse con l’Italia di Meloni per il futuro del Mediterraneo), il prossimo 6 marzo 2025 il Consiglio Europeo ha deciso che terrà una riunione straordinaria e unitaria con tutti e 27 (a differenza del semi-flop del vertice di Parigi) per valutare le prossime mosse europee sul fronte della guerra in Ucraina.

COSA CHIEDE ZELENSKY A TRUMP E QUANTO MANCA ANCORA ALLA PACE IN UCRAINA

Nella lunga conferenza stampa dalla sede del Governo, Zelensky chiarisce che in settimana potrebbe essere portato a termine l’accordo con gli Stati Uniti per lo sfruttamento delle terre rare, una delle condizioni richiesta da Trump: pur aspettandosi garanzie di sicurezza dall’America, il leader ucraino informa sui progressi delle trattative per le terre preziose che saranno usate come sostanziale “merce di scambio” con la sicurezza garantita dalla Casa Bianca nei confronti di Kiev.

Ha poi rivolto un personale appello all’omologo americano per poterlo incontrare nelle prossime settimane, possibilmente prima che Trump arrivi al tavolo negoziale diretto con Vladimir Putin: serve insomma un po’ di equità, per un Paese martoriato dall’invasione russa del 24 febbraio 2022 e che si trova agli sgoccioli per la fine della guerra con tanto da perdere in un eventuale colloquio di pace con la Russia. Anche per questo Zelensky si dice pronto a condividere i circa 500 miliardi in terre rare volute da Trump sul territorio ucraino, anche se questo non vorrà dire concordare un piano svantaggioso per il futuro delle generazioni ucraine.

Tutto è connesso e collegato, con i difficili equilibri diplomatici che si muovono ancora sull’asse Kiev-Washington-Mosca, in attesa che dall’UE e dalla Turchia si capiscano le prossime mosse per scardinare la guerra di tre anni ininterrotti all confine est dell’Europa. In vista del vertice dl Consiglio Ue in presenza sull’Ucraina, domani per il terzo anniversario dell’invasione del Donbass Zelensky incontrerà 13 leader giunti in queste ore a Kiev, in più ne sentirà altri 24 in video conferenza (tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni). Attesi sul suolo ucraino i vertici della UE, da Metsola a Von der Leyen assieme a tutti i commissari Ue: notizia intanto dell’ultim’ora rilanciata da Londra e Parigi, nelle prossime ore i leader Starmer e Macron voleranno da Trump alla Casa Bianca per presentare il potenziale piano di fine guerra per Kiev (con previsti anche 30mila peacekeeper europei da lasciare in Ucraina in caso di escalation improvvisa degli eventi).