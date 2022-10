Zelensky preoccupa gli Stati Uniti/ “Potrebbe portare Putin alla guerra nucleare”

Poco prima che Biden spiegasse i suoi timori, Zelensky, in videoconferenza con il think tank australiano Lowy In, ha parlato di «attacchi preventivi» da parte della Nato nel caso in cui la Russia decidesse di usare armi nucleari. L’addetto stampa del presidente ucraino ha poi spiegato che il presidente ucraino intendeva «sanzioni preventive», e non «attacchi nucleari». Sarà davvero così o Zelensky parlava davvero di attacchi?

Il presidente ucraino, intanto, crede alla Nato ma non vuole essere il suo burattino, spiega Libero. Nel momento in cui ha compreso che gli Usa non intendono fornire missili capaci di raggiungere i confini russi, avrebbe iniziato a prendere decisioni da solo. Prima, infatti, avrebbe ordinato l’attentato alla figlia di Dugin, facendo infuriare gli Stati Uniti che solo qualche settimana fa hanno stilato un rapporto sulla morte della giornalista, consegnato dai servizi di intelligence a Washington. E ora Zelensky sarebbe pronto a proseguire da solo il conflitto. E mentre anche il Papa lancia messaggi e chiede lo stop del conflitto e il non utilizzo delle armi nucleari, il presidente ucraino sembra non dare più retta a nessuno.

