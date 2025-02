DOPO 3 ANNI DI GUERRA IN UCRAINA LA SVOLTA CON ZELENSKY: “PRONTI NEGOZIATI CON LA RUSSIA”

Dopo 1078 giorni di guerra tra Ucraina e Russia la svolta forse più importante arriva in una intervista ufficiale del Presidente Zelensky al giornalista UK Piers Morgan (che trovate integrale qui sotto, ndr): «sono pronto a negoziati di pace diretti con Vladimir Putin». Appena pochi giorni l’ennesimo “sgarbo” del Cremlino che intendeva operare un tavolo di trattative con l’Ucraina e gli Stati Uniti, ma senza il Presidente considerato illegittimo (in quanto il mandato è scaduto nel 2024 dopo che ha posposto le Elezioni proprio per la guerra in corso), la “risposta” diretta arriva da Kiev: parlando dell’ipotesi di trattative con USA, UE e Russia, Zelensky ha sottolineato che accettare una riunione con 4 partecipanti è assolutamente un’opzione valida.

Non solo, nello specifico dei contatti diretti con Mosca per organizzare negoziati con il Presidente Putin, dopo averlo escluso per decreto ormai due anni fa, ecco la svolta: «Se questa è l’unica opzione per portare la pace ai cittadini ucraini e a non perdere vite, sicuramente opteremo per questa scelta». Sono parole importanti quelle proferite dal leader ucraino nel confronto ampio con Morgan, dove emerge tutta la distanza con l’oltranzismo del recente passato, come se appunto l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca avesse per davvero cambiato il fronte di guerra in maniera immediata. Se si aggiunge poi l’avanzata continua dell’esercito russo nel Donbass (che già mesi fa veniva considerato “perso” da Zelensky, assieme alla Crimea), ecco il “mix” che porta l’Ucraina a lanciare la proposta di un negoziato di pace con la presenza del nemico n.1 al Cremlino: i contatti diretti e frequenti tra USA e Russia, e il colloquio avuto la scorsa settimana al telefono con la Casa Bianca, hanno convinto il Governo ucraino della necessità urgente di arrivare al cessate il fuoco.

UE ATTACCA TRUMP PER LA PROPOSTA SULLE TERRE RARE UCRAINE, MA KIEV ACCETTA: “GESTIRANNO LE AZIENDE USA”

45mila soldati morti, quasi 400mila feriti, senza contare le vittime dirette e indirette nei bombardamenti russi nelle varie città dell’Ucraina: il conto della guerra in corso ormai da quasi 1100 giorni all’est dell’Europa è salatissimo e Zelensky nell’intervista con Morgan non nasconde la preoccupazione per l’immediato futuro. «Pensiamo in modo realistico, potremmo perdere milioni di persone per un risultato che potrebbe non verificarsi»: secondo il Presidente dell’Ucraina la responsabilità di questo “passo indietro” è da cercarsi soprattutto nel supporto insufficiente giunto dagli alleati occidentali, sebbene contro gli Stati Uniti direttamente non abbia fatto alcuna critica, né con la Presidenza Biden né ora con il suo successore.

Anzi, la proposta “commerciale” fatta da Donald Trump negli scorsi giorni non solo è stata digerita ma anche ora del tutto ufficializzata: la Casa Bianca ha spiegato che la condizione essenziale per continuare a fornire armi e aiuti a Kiev è la possibilità di utilizzare le terre rare presenti sul suolo ucraino. Le reazioni indignate dell’Unione Europea, in primis del cancelliere tedesco Scholz, non trovano sponda in Zelensky che sempre nell’intervista tv ammette di averne parlato con Trump, arrivando alla conclusione «Vorrei che le aziende americane sviluppassero qui questo settore». Da Mosca il “piano Trump” per il prossimo futuro della guerra viene visto come la conclamata conferma che d’ora in poi non vi sarà più alcuna assistenza gratuita all’Ucraina, e che quindi i tempi per un cessate il fuoco potrebbero davvero avvicinarsi. La Germania aveva sostenuto anche di recente che lo sfruttamento delle terre rare – dall’uranio al titanio, dall’ittrio allo scandio – dovevano essere sviluppate ed estratte in coabitazione con Kiev per poter garantire appieno la ricostruzione dopo la guerra: con queste parole di Zelensky ieri sembra che invece l’Ucraina propenda alla condivisione con gli Stati Uniti, il che potrebbe creare ulteriori attriti alla già tesa situazione sui possibili dazi USA contro l’Europa.