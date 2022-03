ZELENSKY: “RESPONSABILI PAGHERANNO”/ “Ucraina resiste, Russia ha perdite devastanti”

I NUOVI VIDEO DEL PRESIDENTE ZELENSKY

«Chiunque si sia reso responsabile di gravi atti di guerra sarà chiamato a renderne conto»: risuona contro la Russia e contro Putin, ma forse non solo, il nuovo messaggio in video lanciato dal Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Prosegue la comunicazione social molto frequente del leader del Governo assediato a Kiev, invocando l’intervento più spinto dell’Occidente contro Mosca e sostenendo la necessità di una resistenza ad oltranza che costringa i russi al ritiro.

«Stiamo lavorando con i nostri partner a nuove misure punitive contro lo stato russo», ha spiegato ancora Zelensky nel video lanciato sui propri account social, «Chiunque sia responsabile della guerra. Chiunque sia responsabile di aver distrutto la democrazia. Chiunque sia responsabile della repressione». I militari russi e i soldati in giro per l’Ucraina, incalza il Presidente, «sono assolutamente responsabili di crimini di guerra, per aver deliberatamente provocato una catastrofe umanitaria». Nei medesimi video Zelensky conferma la ripresa dei negoziati tra Ucraina e Russia ancora oggi in videoconferenza ma inizia a parlare di potenziale vittoria all’orizzonte: «Non si aspettavano una simile resistenza. Credevano nella loro stessa propaganda, che ha detto menzogne sul nostro conto per decenni».

GUERRA UCRAINA, ZELENSKY RINGRAZIA BRENT RENAUD E MARINA OVSYANNIKOVA

Il Presidente Zelensky loda l’esercito ucraino e chiunque stia appoggiando la guerra di resistenza all’invasore russo: «I nostri coraggiosi difensori continuano a infliggere perdite devastanti alle truppe russe. Presto il numero di elicotteri abbattuti della Russia raggiungerà centinaia di unità. Hanno già perso 80 aerei da guerra. Centinaia di carri armati e migliaia di altre unità di attrezzature. In 19 giorni, l’esercito russo ha perso più in Ucraina che in due guerre sanguinose e durate anni in Cecenia». Nelle scorse ore il leader del Governo anti-Putin ha scritto anche alla famiglia del giornalista americano morto durante uno scontro a fuoco al fronte in Ucraina, l’ex reporter del NYT Brent Renaud: «Brent ha perso la sua vita mentre documentava la tragedia umana, la devastazione e la sofferenza di milioni di ucraini. Con tutto il suo coraggio e determinazione, ha viaggiato nelle più pericolose zone di guerra per filmare la spietatezza e il male senza precedenti inflitti alla nostra nazione dallo Stato aggressore. Possano la sua vita e il suo sacrificio – conclude Zelensky nella lettera indirizzata alla famiglia Renaud e pubblicata su Twitter – ispirare il mondo a contrapporsi alle forze delle tenebre». Infine, il Presidente ucraino ha voluto anche ringraziare nel video messaggio alla nazione la giovane giornalista russa Marina Ovsyannikova che nel tg serale di Channel One, il primo canale russo, ha mostrato per qualche secondo in diretta il cartello “No alla guerra. Fermate la guerra. Non credete alla propaganda, qui vi dicono bugie”: «Sono grato a quei russi che non smettono di cercare di diffondere la verità… e personalmente alla donna che è entrata nello studio televisivo con un poster contro la guerra», ha dichiarato Zelensky.

I extend my heartfelt condolences to the family of Brent Renaud who lost his life while documenting the ruthlessness & evil inflicted upon 🇺🇦 people by Russia. May Brent’s life & sacrifice inspire the world to stand up in fight for the forces of light against forces of darkness. pic.twitter.com/bvQjM470OU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022





