Zelig 2021 anticipazioni e diretta 2a puntata/ Tutti i comici della seconda serata

Questa sera andrà in onda la seconda puntata di Zelig, alla guida dello show comico ci saranno, come sempre Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in compagnia di grandi comici storici dello show e di nuovi artisti debuttanti per la prima volta all’interno del programma.

Durante queste tre puntate speciali i due conduttori insieme ai comici vogliono festeggiare i 25 anni in televisione dello show che ha contribuito a regalare la fama a molti artisti del mondo dello spettacolo come, per citarne qualcuno, Checco Zalone, Ale e Franz e Teresa Mannino.

Comici seconda puntata di Zelig 2021 e come vederla in diretta streaming

I due conduttori di Zelig oltre a presentare tutti i comici della serata si lasceranno andare a qualche anche ad alcuni siparietti divertenti che confermano la loro amicizia speciale nata proprio su quel palco. I comici che si alterneranno questa sera sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano sono: Ale e Franz, Gene Gnocchi, Gioele Dix, Albertino, Marta e Gianluca, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Massimo Bagnato, Flavio Oreglio, Antonio Ornano, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni, Ippolita Baldini e tanti altri

La seconda puntata di Zelig andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 per circa tre ore in cui tutti gli spettatori potranno divertirsi tra una battuta e l’altra. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play, che consente anche di vedere la puntata anche on demand.

