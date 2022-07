Zelig 2021, replica prima puntata/ I comici sul palco: da Caccamo a Sconsolata

Zelig, le repliche su Canale 5

Tornano i comici di Zelig. Questa sera, lunedì 4 luglio, alle 21,40 su Canale 5 va in onda la replica dell’ultima edizione dello show, risalente all’autunno 2021. La ventesima stagione di Zelig ha segnato il grande ritorno in televisione del programma comico a dieci anni di distanza dalla precedente edizione. Un vero e proprio evento televisivo che ha visto tornare al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, in diretta dal Teatro Arcimboli di Milano. “Sono passati dieci anni, sono davvero emozionato non ci credevo potesse esserci il sold out, ho ancora amici che non si fidano ancora ad andare al cinema e al teatro, quindi vorrei fare io un applauso a voi che siete qui”, ha detto Claudio Bisio all’inizio della serata.

Zelig, i comici della prima puntata

Il ritorno di Zelig ha visto salire sul palco vecchie glorie e nuove leve. Tra i comici della prima puntata, che verrà riproposta questa sera martedì 4 luglio su Canale 5, non poteva mancare Teo Teocoli, uno dei comici che hanno fatto il successo della trasmissione. Teocoli ha riproposto uno dei suoi personaggi cult: il giornalista sportivo napoletano Felice Caccamo, ospite fisso di “Mai Dire Gol“, con tanto di Vesuvio alle spalle. Il comico è stato salutato da una standing ovation del pubblico del Teatro Arcimboldi. Sul palco è salito anche Maurizio Lastrico, protagonista delle ultime stagioni di Don Matteo nei panni del pm Marco Nardi. Non mancheranno Giuseppe Giacobazzi, Raul Cremona e Giovanni Vernia alias Johnny Groove.

Il ritorno di Teresa Mannino e Sconsolata

Spazio anche alle grandi protagoniste di Zelig. Teresa Mannino ha divertito il pubblico del Teatro Arcimboldi e di Canale 5 con un esilarante monologo sulla presunta seconda giovinezza dopo i 50 anni, mentre Anna Maria Barbera è tornata a interpretare la mitica “Sconsolata“. Il suo monologo era incentrato sulla pandemia: “Dovevamo sempre lavarci le mani e in tanti effettivamente se ne sono lavati le mani. Io sono una maschera per far ridere, qualcuno invece si è messo una maschera per farci piangere“. Zelig tornerà anche martedì prossimo, 11 luglio, mentre per l’inverno sono previsti nuovi appuntamenti, sempre condotti da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, al TAM che verranno poi proposti in televisione.

