Zelig 2021, replica ultima puntata/ Comici sul palco: Marco Della Noce e Max Angioni

Questa sera, lunedì 25 luglio, alle 21,40 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima replica dell’ultima edizione di Zelig, risalente all’autunno 2021. La puntata extra era andata in onda giovedì 9 dicembre 2021, con 3.172.000 spettatori pari al 17.9% di share, chiudendo il riuscito ciclo di puntate celebrative – per i 25 anni di “nozze” tra Mediaset e Zelig (la prima puntata nel 1996 su Italia 1) – condotte dai ritrovati Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. L’ultima puntata di Zelig 2021 propone un’assortita scaletta finale con più di 20 comici, tutti pronti a tornare o a debuttare sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano. Dopo il grande ritorno dello scorso anno, a dieci anni di distanza dalla precedente edizione, anche quest’anno andranno in onda quattro nuovi appuntamenti, dal 27 ottobre al 17 novembre, sempre condotti dall’affiatata coppia Bisio-Incontrada.

Zelig, i comici della quarta puntata

Tra i comici della quarta e ultima puntata di Zelig 2021, che verrà riproposta questa sera lunedì 25 luglio su Canale 5, ci sarà

Gabriele Cirilli che ha così commentato sui social il suo ritorno nel celebre programma: “Quando sono a Zelig la mia anima si perde nel mio sorriso e vorrebbe esprimere tutta l’emozione che ho dentro”. Tornerà anche Teresa Mannino che nella prima puntata ha ironizzato sul traguardo d’età dei 50 anni e nelle terza ha preso di mira l’ossessione per i regali. Non mancheranno il mimo Simone Barbato, Leonardo Manera, Franco Neri, celebre per il tormentone “Franco oh Franco”, la coppia Marta e Gianluca. Nella quarta puntata di Zelig Marco Della Noce riporta il personaggio di Oriano Ferrari, il capo tecnico della Ferrari. Spazio anche a Enrico Bertolino, Giancarlo Kalabrugovich, Antonio Ornano, Luca Cupani, Sergio Sgrilli, Ippolita Baldini, Corinna Grandi, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio e Max Angioni.

