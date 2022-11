Zelig 2022/ Anticipazioni e comici: prima puntata dedicata a Bruno Arena

Zelig 2022: al via la nuova edizione su Canale 5

Questa sera, mercoledì 9 novembre, in prima serata su Canale 5 prende il via la nuova edizione Zelig, condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, con tre nuove prime serate. Lo scorso anno il programma era andato in onda con la “scusa” di celebre i 25 anni dal debutto su Canale 5. Il successo era stato così travolgente che i comici di Zelig sono pronti a tornare: l’idea di questa stagione, infatti, è farne una specie di mega festival, di “best of” della comicità. “Lo scorso anno abbiamo chiamato i nomi storici ma abbiamo cercato di dare spazio anche ai comici nuovi. Le due cose si sono mescolate bene insieme, sono giuste tre puntate al massimo quattro. Ricordo anni fa ne facevamo dodici, forse anche quindici”, ha anticipato Claudio Bisio intervistato da Il Fatto Quotidiano. La prima puntata sarà dedicata a Bruno Arena, scomparso lo scorso 27 settembre: “A lui è dedicata la sala del locale di viale Monza con una targa ufficiale. Chiuderemo questa edizione con un filmato dei Fichi d’India. Tutte le loro performance erano uniche”, ha anticipato Bisio.

Simona Caldarone: "Sono la compagna di Francesco Mango"/ "Insieme da tre anni, Viola Valentino sa tutto"

I comici della prima puntata di Zelig 2022

La prima puntata di Zelig 2022, in onda questa sera su Canale 5 dalla 21.35, vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Ale e Franz, Roberto Lipari, Mister Forest, Maurizio Lastrico, Max Angioni, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Albano, Senso D’Oppio e tantissimi altri comici. Sul suo profilo Instagram Enrico Bertolino ha voluto ringraziare tutta “la macchina” che rende possibile ogni puntata di Zelig: “Lui è Mariano. Da Zelig son passati molti artisti, ma senza di lui e della squadra saremmo solo backstage. Per cui stasera vada come vada, ma prima che vada il mio grazie a Mariano e ai fonici, tecnici, cameraman regia, autori, trucco&parrucco, sartoria e runner e a tutta la squadra di Zelig. Cento passi di un singolo eroe non valgono un passo di 100 Persone”, ha scritto su Instagram il comico pubblicando una foto con Mariano.

Matrimonio a prima vista Italia 2022, 4a puntata/ La convivenza: Michela e Alex, Solange e Michele...

I comici della prima puntata di Zelig 2022

Le puntate di questa edizione di Zelig 2022 dovrebbero essere tre, in onda il 9, il 17 e il 23 novembre 2022. Ma Mediaset potrebbe decidere di proporre, come è successo lo scorso anno visti gli ottimi ascolti, una quarta puntata speciale. Le nuove puntate sono registrate al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano, che ha già ospitato i comici di Zelig dal 2007 al 2012. Le registrazioni avvengono nel corso di due differenti giornate: il 7 ed 8 novembre, l’11 ed il 12 novembre ed il 16 e 17 novembre, sempre alle 21:00.Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Elenoire Ferruzzi "Single da 10 anni"/ "L'ultima volta che l'ho fatto? Con uno..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mediaset Infinity (@mediasetinfinity)













© RIPRODUZIONE RISERVATA