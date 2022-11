Zelig 2022/ Anticipazioni e comici terza puntata: Sconsolata, Ale e Franz

Zelig 2022: la terza puntata su Canale 5

Questa sera, mercoledì 23 novembre, in prima serata su Canale 5 va in onda gran finale di “Zelig 2022”, il festival della comicità italiana condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Le prime due puntate hanno riscosso un grande successo di pubblico: la prima è stata vista da 2.656.000 spettatori con share del 20.60% e la seconda da 2.627.000 spettatori con il 19,80%. Visto il grande successo mercoledì 30 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 “Zelig, mai visti, svisti e rivisti”, una puntata speciale che ripercorre i momenti più significativi ed esilaranti di questa edizione di Zelig. Ricordiamo che le nuove puntate di Zelig sono state registrate al TAM Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I comici della terza puntata di Zelig 2022

La terza puntata di “Zelig 2022” vedrà alternarsi sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Anna Maria Barbera, Ale e Franz, Mister Forest, Max Angioni, Vincenzo Albano, Antonio Ornano, Nuzzo e Di Biase, Davide Calgaro, Ippolita Baldini, e tantissimi altri comici. Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo. Nel corso della puntata finale dovrebbe esserci anche un ricordo di Bruno Arena, il comico dei Fichi d’India scomparso a fine settembre: “Come chiusura della terza puntata vorremmo trasmettere uno sketch che aveva fatto con noi a «Zelig Circus». Per ricordarlo e perché ci fa ridere”, hanno detto i due conduttori a Verissimo.

