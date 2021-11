Zelig/ Diretta streaming: il ritorno di Vanesa Incontrada e Claudio Bisio

Zelig, anticipazioni e diretta 18 novembre

Giovedì 18 novembre, in prima serata su Canale 5, torna un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio conducono la prima delle tre serate evento dedicate a Zelig, uno dei programmi comici più amati trasmessa da Mediaset. La prima puntata andò in onda nel 1996 e questa sera torna nelle case dei telespettatori per festeggiare i 25 anni in tv. Dopo aver fatto compagnia per anni al pubblico di canale 5 e aver contribuito a regalare fama e popolarità a tantissimi artisti del mondo dello spettacolo come Checco Zalone, indiscusso protagonista delle prime edizioni, Zelig torna in onda per regalare tre, prime serate ricche di risate e divertimento.

"Alec Baldwin non doveva sparare"/ Sceneggiatrice accusa: "Non c'era nel copione"

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, legati da un’amicizia speciale nata proprio sul palco di Zelig, tornano al timone dello show. Oltre a presentare i vari comici che, nel corso delle tre serate si alterneranno sul palco, l’attrice spagnola e Claudio Bisio daranno vita a simpatici siparietti, resi unici dallo loro alchimia artistica e personale.

X FACTOR 2021 LIVE 4A PUNTATA/ Eliminati e diretta: ospiti Young Miles, J. Lord...

Zelig: i comici e come vederlo in streaming

Comici storici che, in passato hanno contribuito al successo di Zelig, saliranno sul palco dello show di canale 5 nel corso delle tre serate (le altre due saranno giovedì 25 novembre e 2 dicembre). Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, con la loro ironia, lasceranno così al palco a grandi nomi della comicità italiana come Teo Teocoli, Teresa Mannino, Maurizio Lastrico, Raul Cremona, Mister Forest, Anna Maria Barbera, i Senso D’Oppio, Giuseppe Giacobazzi, Giovanni Vernia, Federico Basso e tantissimi altri.

La prima puntata di Zelig potrà essere vista in diretta televisiva a partire dalle 21.25 su canale 5. Contemporaneamente, tuttavia, è possibile seguire anche la diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi e che consente di recuperare la puntata anche un un momento successivo.

UN PROFESSORE/ Anticipazioni e diretta 18 novembre: il retroscena su Anita

© RIPRODUZIONE RISERVATA