Zelig, replica/ Anticipazioni e comici puntata 1 giugno 2023: Max Angioni e Maurizio Lastrico

Questa sera, giovedì 1° giugno, su Canale 5 va in onda la seconda puntata (in replica) di Zelig. Sul palco del Teatro Arcimboldi di Molano (TAM) Claudio Bisio e Vanessa Incontrada che accoglieranno una sfilata di grandi ospiti e comici. Si tratta delle repliche della scorsa stagione che anticipano la messa in onda delle nuove puntate previste per il prossimo autunno. Settimana scorsa, giovedì 25 maggio, la replica di Zelig ha incollato davanti al video 2.074.000 spettatori con uno share del 15.5%. La puntata di oggi, giovedì 1 giugno, è in realtà una replica di quella del 17 novembre 2023.

Zelig, ospiti e comici del 1 giugno 2023

In questa seconda puntata di Zelig, in replica il 1 giugno 2023 su Canale 5, sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano (TAM) ci saranno: Max Angioni e il ballerino Kevin Scannamanna, Raul Cremona e la papera intelligente, Antonio Ornano e i problemi familiari, Maurizio Lastrico e la palestra, Simone Barbato con la sua mimica poetica, gli speed-dater Marta e Gianluca, Vincenzo Comunale e il metodo per sconfiggere la criminalità, Senso D’Oppio un uomo piange solo per amore, Federica Ferrero e le bionde. Ci sarà anche il grande ritorno di Alessandro Siani a Zelig. Spazio anche ad Ale e Franz, Paolo Migone e il Moncler, Andrea Di Marco e il movimento estremista ligure, Carlo Amleto e il TG0, i folli esperimenti di Mister Forest e infine il debutto di Leonardo Fiaschi, celebre per le su imitazioni di personaggio famosi a Striscia la notizia: Amadeus, Morgan, Massimiliano Allegri, Andrea Pirlo e Jovanotti.

