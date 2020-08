Zelig, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio/ Gli sketch da Checco Zalone a Gabriele Cirilli (Replica)

Giovedì 6 agosto, in prima serata su canale 5, torna uno dei programmi comici più amati dal pubblico di Mediaset come Zelig. Dopo aver trasmesso le replica di altre trasmissioni come All Together Now e House Party, canale 5 ha deciso di regalare al pubblico una serata all’insegna del divertimento, dell’allegria e del buonumore trasmettendo una delle edizioni più amate condotta da una coppia collaudata come quella formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Ad anticipare la decisione di Mediaset di puntare, in questa calda estiva, su Zelig era era il settimanale Di Più che, nell’ultimo numero in edicola, ha scritto: “Torna in replica il divertente varietà cabarettistico per una serata all’insegna dell’allegria e del buon umore. Alla conduzione di questa tredicesima edizione di Zelig c’è una coppia collaudata formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada”.

ZELIG TORNA SU CANALE 5

Quello di Zelig su canale 5 è un ritorno che il pubblico aspettava da tempo. Dopo la coppia formata da Claudio Bisio e Michelle Hunziker, quella formata dallo stesso Bisio e Vanessa Incontrada è sicuramente la coppia più amate dal pubblico dello show comico di canale 5. Nel corso delle varie edizioni, sono stati tantissimi i comici che hanno partecipato alla trasmissione come Checco Zalone, Gabriele Cirilli, Ale e Franz, il Mago Forest, Anna Maria Barbera e tanti altri. Questa sera, dunque, il pubblico di canale 5 tornerà indietro nel tempo rivivendo alcuni dei momenti più divertenti della storica trasmissione di canale 5 sul cui palco hanno debuttato alcuni dei comici, ancora oggi, più amati dai telespettatori. La replica di Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio potrà essere vista sia su canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Play.



