Zeman contro 5 sostituzioni/ Il tecnico: “Così falsiamo il campionato!”

Torna a far discutere a pochi giorni dall’approvazione della IFAB, la nuova regola che permette le cinque sostituzioni all’interno dei 90 minuti della partita, norma che è stata proposta qualche settimana da fa dalla stessa FIFA per agevolare quelle che squadre che, dopo lo stop alle competizioni per l’emergenza coronavirus, presto dovranno tornare in campo a chiudere la propria stagione. La nuova regola, che già alla proclamazione aveva accolto le pesanti critiche di Boniek, presidente della Federcalcio polacca, pure pare non essere affatto di gradimento anche di nomi nostrani, come di Zdenek Zeman. L’ex tecnico di Roma e Napoli ieri pomeriggio, intervistato dai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1 ha dichiarato senza mezzi termini: “La regola delle cinque sostituzioni? È un’altra di quelle cose che rende il campionato irregolare. Se si giocano 20 partite con tre cambi, non si possono cambiare le regole. Devono essere uguali per tutta la stagione”. Dunque con questa nuova norma, che ricordiamo essere facoltativa (ogni serie deciderà se applicarla oppure no) il rischio è quello di falsare l’intra stagione e Zeman ha quindi aggiunto: “Il cambio di regola favorirebbe le rose con più giocatori a disposizione. La Juve? Ci sono tante squadre che hanno una panchina lunghissima e che mandano in tribuna fior di giocatori”.

ZEMAN SU CHIELLINI E L’INTER

Ma nella lunga intervista concessa in radio, per Zeman vi è posto anche per altri argomenti, come le ultime bollenti dichiarazioni di Giorgio Chiellini e pure alcuni retroscena di quotidianità casalinga nella lunga quarantena, dove il tecnico è rimasto a lungo a guardare la tv (“La tv l’ho bruciata lo stesso, visto che non l’ho mai spenta. È stata accesa 20 ore su 24 a vedere un po’ di tutto”). E sul giocatore della Juventus e le sue parole durissime contro l’Inter, Zeman ha poi affermato in chiusura del suo intervento radiofonico: “Non ho letto nulla, non so di che si tratta, penso soltanto che ‘odiare’ è una brutta parola da usare per il calcio. Forse l’ha detto perché l’Inter è la squadra contro cui ha perso di più, non lo so, non conosco le statistiche a riguardo, né le motivazioni”.



