Zenga a pranzo con Zelletta/ Dopo le battute in radio: “smentisco, non è tirchio!”

Il tanto atteso incontro è avvenuto. Andrea Zenga e Andrea Zelletta si sono rivisti dopo il Grande Fratello Vip e senza le rispettive dolci metà. Dopo le simpatiche frecciatine che si sono lanciati in diretta su RTL 102.5 News negli ultimi giorni, i due Andrea si incontrano per un pranzo insieme e, chissà, forse anche per cercare casa. D’altronde, proprio Zelletta ha svelato durante l’ospitata radiofonica da Francesco Fredella di essere alla ricerca di un nido d’amore da condividere con la sua Natalia Paragoni. “Voglio comprare casa”, ha rivelato. E chi meglio di Andrea Zenga, che di lavoro fa l’agente immobiliare, per rendere realtà questo progetto? Proprio in radio, però, il fidanzato di Natalia aveva lanciato la stoccata all’amico “Mi mostra solo case da un milione di euro!” Zenga, poi, aveva rilanciato “Ma lui è tirchio!” Su Instagram però i due, nelle ultime ore, si sono mostrati insieme e chissà che non siano proprio alla ricerca di una casa per Zelletta. Di certo Andrea ha offerto il pranzo a Zenga che, nelle storie, ha tenuto a fare una smentita: “Non è tirchio!”

