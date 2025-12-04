Anticipazioni Un professore 3, Viola e Zeno innamorati? La coppia si avvicina nella fiction

Anticipazioni Un professore 3: nasce l’amore tra Zeno e Viola?

E’ scattata da ormai due settimane la terza stagione di Un professore 3 sul piccolo schermo. La serie con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi continua a interessare i telespettatori e la storyline tra Viola e Zeno è una di quelle con i riflettori maggiormente puntati addosso in questa stagione. La figliastra di Anita, che frequenta la scuola, ha conosciuto Zeno e tra di loro è nata una certa chimica, abbiamo vissuto dei piccoli avvicinamenti nelle prime puntate ma non sono da escludere degli ulteriori colpi di scena nelle prossime puntate.

Intervistato dal noto portale Superguida TV, Filippo Brogi, giovane attore che presta il volto a Zeno, è molto vicino a Viola nella serie:

“Sono stato accolto benissimo da tutti gli attori, è stata una bellissima esperienza. Per me che voglio fare l’attore ho sempre guardato ad Alessandro Gassmann con grande ammirazione” ha raccontato il giovane artista a riguardo. Vedremo invece come si svilupperà la situazione con l’interprete di Viola nella serie.

Un professore 3, Viola e Zeno si avvicinano ma spunta il terzo incomodo: il prof. di fisica Leone

Nella puntata di questa sera diUn professore 3 ritroveremo Viola e Zeno sempre più vicini. E a parlare della trama della nuova stagione sono stati i due stessi attori: “C’è la maturità, gli alunni insieme al professore affrontano questa maturità, ci sono nuovi professori, ci sono nuovi alunni. Ci sono molti amori, molti screzi, c’è anche un posto con tante piante. Ci sarà molta fisica, si guarderanno molto le stelle” hanno detto in coro gli attori di Viola e Zeno sulla pagina Instagram di Filippo Brogi e Banijay studios. E nella puntata in onda questa sera i due si avvicineranno molto inoltre ci sarà una gita galeotta per la nascita dei loro sentimenti e dalle anticipazioni Un Professore 3 si scopre che mentre Zeno sarà sempre più preso, Viola inizierà a provare dei sentimenti anche per un insospettabile: il professore di fisica Leone Rocci, interpretato da Dario Aita.