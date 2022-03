Zeppole di San Giuseppe per la Festa del Papà/ Non solo fritte: ora anche con gelato

Le zeppole di San Giuseppe sono il dolce tipico della festa del papà. In questi giorni avrete notato che dominano le pasticcerie con diverse varianti. Ogni regione ha, infatti, la sua versione, ma potremmo dire anche ogni famiglia, con trucchi che si tramandando di generazione in generazione. La tradizione napoletana comunque vuole che vi sia un contrasto elegante di sapori, infatti la pasta fritta si sposa bene con la dolcezza della crema pasticciera, mentre l’amarena o la ciliegia sotto spirito conferiscono una nota aspra al tutto.

Storicamente nascono proprio a Napoli, con la prima ricetta che risale al 1837. Ma dal 1400 esistevano anche in zona, seppur con una ricetta diversa che prevedeva l’uso di liquore di anice, marsala o vino bianco. Di sicuro, le zeppole di San Giuseppe affondano le radici nella tradizione popolare, anche per questo attorno alle origini è nata la leggenda. Infatti, c’è chi sostiene che la nascita risalga alla fuga in Egitto della Sacra Famiglia. San Giuseppe, per mantenere Maria e Gesù, cominciò a vendere frittelle, creando così le zeppole che sono a noi note.

ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE: LE NUOVE VARIANTI

C’è un’altra leggenda secondo cui le zeppole di San Giuseppe non sarebbero altro che dolci che venivano preparati nell’antica Roma per il 17 marzo, giorno in cui si festeggiavano i Liberalia in onore di Bacco e Cileno. In quel caso abbandonavano vino e ambrosia, a cui si accompagnavano frittelle di grano, cotte nello strutto. C’è una cosa sicura, cioè che le zeppole di San Giuseppe che conosciamo oggi per il loro gusto e con la loro forma sono comparse nel 1700 grazie ad alcune suore e monache che si divertivano a realizzarle per la festa del 19 marzo.

A proposito di rivisitazioni, ci sono varianti con creme aromatizzate al pistacchio, nocciola e caffè. Ma la novità del 2022 è la zeppola con il gelato. Ci sono anche versioni con varianti salate, con salumi e formaggi. “Il dolce per eccellenza della Festa del Papà rimane la Zeppola di San Giuseppe classica. Negli ultimi anni non sono mancate le innovazioni. Quest’anno in particolare è sempre più frequente la proposta della zeppola farcita al gelato“, ha commentato Roberto Lestani, presidente della Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolatieri, come riportato dall’Ansa.











