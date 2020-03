Zeppole di San Giuseppe/ Ricetta e storia del tradizionale dolce della festa del papà

Le zeppole di San Giuseppe sono il dolce tradizionale della Festa del papà. Il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, in tutte le pasticcerie italiane, si vendono le zeppole. Si tratta di un dolce che, nel tempo, ha avuto molte varianti: oggi, infatti, si vendono sia fritte che al forno e hanno vari gusti. Oltre a quelle tradizionali con la crema, infatti, si vendono anche quelle con la panna, con la nutella e creme di vari gusti, ma qual è l’origine di questo dolce? Secondo quanto si legge sul portale Il Sipontino, c’è chi attribuisce l’origine delle zeppole al convento di San Gregorio Armeno e chi, invece, alle monache della Croce di Lucca o a quelle dello Splendore che inventavano un dolve diverso ad ogni festività.

ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE: LA RICETTA PER FARLE A CASA

A causa dell’emergenza coronavirus, quest’anno, per la Festa del papà, non sarà possibile comprare le zeppole di San Giuseppe. Tutte le pasticcerie, infatti, sono chiuse, ma in vostro soccorso arrivano non solo i vari siti di cucina, ma anche i pasticceri che sono pronti ad insegnarvi su come prepararle a casa. Le zeppole sono una pasta bignè salata, ricoperta di crema e zucchero a velo. La prima ricetta risale al 1837 ed è attribuita a Ippolito Cavalcanti, un famoso gastronomo napoletano. Nel corso dei decenni, la ricetta è sempre stata migliorata ed oggi le varianti sono davvero tante e per tutti i gusti. In questi giorni di quarantena, per impiegare il tempo, potete prepararle nella vostra cucina seguendo i vari tutorial che potete trovare sul web. Domani, però, giorno di San Giuseppe, se volete preparare le zeppole insieme ad un pasticcere, potete collegarvi alla pagina Facebook di Antonio Daloiso, vincitore della prima edizione del cooking show di Raiudue “Il più grande pasticcere”.



