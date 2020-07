Zequila: “Antonella Elia e Pietro recitano a Temptation Island”/ “Litigheranno, ma..”

Antonio Zequila commenta la partecipazione di Antonella Elia e del fidanzato Pietro Delle Piane a Temptation Island 2020. Dopo una prima puntata tranquilla, nel corso del secondo appuntamento, Pietro ha perso la pazienza di fronte ad alcune affermazioni di Antonella con cui non è stato d’accordo. Antonella ha raccontato di sentire di nascosto l’ex fidanzato Fabiano mentre Pietro ha accusato la fidanzata di aver detto delle bugie. Secondo Antonio Zequila, però, tutto ciò che sta accadendo e accadrà tra Antonella e Pietro nel villaggio di Temptation Island è semplicemente il frutto di un copione. L’attore che ha condiviso con la Elia l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, è convinto che i sue stiano seguendo un copione e che tutto ciò che fanno non sia assolutamente veritiero.

ANTONIO ZEQUILA ATTACCA ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE

Antonio Zequila non crede ad Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’attore, su Instagram, ha condiviso lo screenshot dell’articolo di un giornale in cui spiega il proprio punto di vista. “Antonella è intelligente, recita davanti alle telecamere e fa la vittima nella vita. Le sue scenate nei reality sono studiate a tavolino. Sono certo”, dice l’attore. Zequila, poi, punta il dito anche contro Pietro Delle Piane: “Nelle prossime settimane ci saranno scenate di fuoco. Ma la sua storia non ne risentirà. Il suo compagno cerca visibilità. Litigheranno, faranno pace e si sposeranno. Il copione è già scritto”, conclude l’attore. Andrà davvero così tra Antonella e Pietro? Qualche dettaglio in più sul percorso della coppia Elia-Delle Piane sarà svelato nella terza puntata di Temptation Island 2020.





