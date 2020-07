Zequila: “Antonella Elia è una biscia fetente”/ “Lei un’oca giuliva, Pietro la usa..”

Antonio Zequila ancora contro Antonella Elia. Sono passati mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, ma Zequila, sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, punta il dito contro la Elia, attualmente protagonista di Temptation Island 2020 insieme al fidanzato Pietro Delle Piane. Sin dall’inizio dell’avventura della coppia nel programma condotto da Filippo Bisciglia, Zequila aveva attaccato Antonella e Pietro etichettandoli come “due persone che recitano”. Ora torna a parlare della Elia e conferma di non aver affatto cambiare idea. “Hanno già scritto il copione. Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai” – ha dichiarato a Nuovo Tv. Poi affonda il colpo: “L’ho trattata da amica, ma lei si è comportata come il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente”.

ZEQUILA ATTACCA ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE: “SI USANO A VICENDA”

Antonio Zequila non sembrerebbe intenzionato a cambiare idea su Antonella Elia e Pietro Delle Piane. L’attore è convinto che, anche a Temptation, la Elia stia recitando un copione comportandosi come “un’oca giuliva“. “Lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti”, ha spiegato ai microfoni di Nuovo Tv. Zequila, però, non usa parole più leggere neanche nei confronti di Pietro Delle Piane che, a detta di Zequila, starebbe usando il nome della Elia per ottenere un po’ di popolarità. “Si stanno usando a vicenda. Lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei, invece, si aggrappa a lui perché non ha nessuno”, ha concluso l’ex gieffino. La Elia e Pietro Delle Piane replicheranno? Non ci resta che attendere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA