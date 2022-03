Zequila ci prova con Jovana Djordjevic/ Il marito Filip: “Meglio lui che Roger”

La permanenza su Playa Sgamada di Antonio Zequila è stata allietata dalla presenza di una donna che ha subito catturato la sua attenzione: Jovana Djordjevic. La scorsa settimana il televoto dell’Isola dei Famosi ha mandato via proprio Zequila e Floriana Secondi che, abbandonando la palapa, si sono ritrovati su Playa Sgamada, iniziando il loro gioco da singoli. Ad accoglierli Jovana e Marco Melandri, rimasti soli dopo il ritorno in palapa di Ilona Staller, che ha deciso di portare con se Roger. Zequila, affascinato dalla moglie di Filip Djordjevic, ha iniziato a riempirla di complimenti e fare delle avances velate, anche se in diretta dichiara di non averci mai provato “Non lo farei mai nei confronti di una donna sposata e con dei figli”, ammette. Sta di fatto che in studio, a supportarla, c’è proprio Filip. Il calciatore commenta le scene appena viste di Zequila con Ilary Vlasi, dichiarando: “Preferisco Antonio a Roger. Jovana la vedo bene, era carica anche prima. Se dovesse uscire le dispiacerebbe ma la aspettiamo a braccia aperte.”

Domiziano, figlio di Floriana Secondi/ Sorpresa in diretta: "Non devi mollare mamma!"

LEGGI ANCHE:

Isola dei Famosi 2022/ Eliminati e diretta: Floriana saluta suo figlio! (4a puntata)Philip Djordjevic, marito Jovana/ "Preferisco Antonio a Roger Balduino"

© RIPRODUZIONE RISERVATA