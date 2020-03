Zequila contro Sossio Aruta/ “Non digerisco che prenda più voti di Licia” (GF Vip)

La finalissima del Grande Fratello Vip 2020 che, salvo cambiamenti dell’ultima ora dovrebbe andare in onda mercoledì 8 aprile, si avvicina e, nella casa, aumenta la tensione tra i concorrenti che, dopo aver trascorso più di due mesi lontani dai propri affetti, sognano di poter arrivare in fondo e contendersi la vittoria. Tra i più agguerriti c’è sicuramente Antonio Zequila che sente sempre di più la rivalità con Sossio Aruta. Da quando l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è entrato nella casa, Zequila ha temuto di perdere il ruolo di leader della casa e la decisione del pubblico di far diventare Sossio il primo finalista della quarta edizione vip del Grande Fratello lo ha infastidito parecchio. Zequila, infatti, ha tirato fuori il proprio malumore nei confronti di Sossio durante una chiacchierata con Licia Nunez alla quale ha confidato di non riuscire a digerire la cosa.

ZEQUILA CONTRO SOSSIO ARUTA PER LA FINALE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Antonio Zequila punta alla finale del Grande Fratello Vip 2020? Come tututti i concorrenti del reality, anche Zequila, nella Casa sin dal principio, sogna di poter essere uno dei finalisti. Ad infastidire l’attore, tuttavia, non è la presenza di Sossio in finale, ma la modalità con cui il pubblico ha scelto. Zequila, infatti, avrebbe gradito un televoto aperto per tutta la settimana e non per pochi minuti durante la diretta. “Una cosa è essere al televoto per una settimana, una cosa è il televoto lampo. Sarei curioso di sapere la percentuale. Penso che sia una differenza minima. Il fatto che Sossio prenda più voti di te… Non riesco a digerire ‘sta cosa”, ha detto Zequila confidandosi con Licia Nunez. Antonio, dunque, sarà davvero infastidito dalla modalità di voto o dalla decisione del pubblico di fare di Sossio il primo finalista?



© RIPRODUZIONE RISERVATA