Zequila: “Dayane Mello? Se vince il GF insieme alle Maldive”/ Fredella: “Per lei…”

Antonio Zequila show a Pomeriggio 5. Lo scoop lanciato qualche giorno fa sul flirt con Dayane Mello viene affrontato anche nel salotto di Barbara D’Urso, dove il diretto interessato svela ulteriori dettagli di questo “flirt telefonico”. La conduttrice chiede delucidazioni in merito, Zequila spiega di aver trascorso con lei “Due ore e mezzo al telefono” quando si sono sentiti per la prima volta. “Io le ho offerto a Dayane un ruolo da protagonista al mio fianco, avrebbe interpretato un’ex modella che era l’assistente del detective interpretato da me. – ha ricordato l’attore, per poi aggiungere che – Ci sarebbero state anche scene di nudo, rapporti d’amore tra noi due, anche più di una. Lei era molto contenta di fare il film.” Ma come si è arrivati da questa proposta al possibile viaggio alle Maldive insieme?

Antonio Zequila: “Io e Dayane Mello insieme alle Maldive se vince il GF VIP!”

Antonio Zequila lo racconta a Barbara D’Urso: “Io venivo dalla Casa del Grande Fratello Vip, ero sotto stress e volevo fare un viaggio. Lei mi ha detto ‘Vengo anche io’. Non siamo più andati per il Covid.” E adesso? Zequila viene stuzzicato dalla conduttrice ma ha le idee ben chiare su cosa spera di fare in futuro: “Adesso? Auguro a Dayane di vincere il Grande Fratello e magari festeggiamo insieme alle Maldive!” Ad alimentare il gossip è Francesco Fredella che, in collegamento, svela che per l’occasione Zequila avrebbe anche pronta una dedica speciale: una canzone in lingua brasiliana!



