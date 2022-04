Zequila “Jeremias ha fatto piangere suo padre”/ “Lo mortifica, c’è un segreto dietro”

Antonio Zequila senza freni a Pomeriggio 5. Il primo eliminato della nuova edizione dell’Isola dei Famosi è un fiume in piena e attacca duramente uno dei suoi ex compagni naufraghi: Jeremias Rodriguez. Zequila e Jeremias hanno avuto più di uno scontro in Honduras, tanto che in diretta da Barbara D’Urso l’attore dichiara “La persona più maleducata sull’Isola è Jeremias Rodriguez.”

Il fratello di Belen si sarebbe comportato male in varie occasioni, addirittura contro suo padre. Proprio in merito a quest’ultimo, Zequila racconta in studio un retroscena che non è andato in onda all’Isola, accaduto dopo la tempesta che ha costretto i naufraghi a lasciare la playa per un giorno.

Antonio Zequila e il retroscena shock dall’Isola dei Famosi su Jeremias e Gustavo Rodriguez

“Quando ci hanno portati nella casa dopo il temporale, Jeremias ha violato il quarto dei dieci comandamenti che Dio ci ha dato.” ha annunciato Antonio Zequila a Pomeriggio 5. Ha quindi raccontato nel dettaglio l’accaduto: “Mentre il padre stava parlando, gli ha urlato contro ‘Stai zitto!’, mortificandolo. Il padre dopo è venuto da me, si è messo a piangere e io l’ho abbracciato.” Ha quindi spiegato di aver tentato di consolare Gustavo Rodriguez: “Gli ho chiesto perché lo trattasse così e lui mi ha detto ‘Perché c’è questa cosa che ti devo dire, è un segreto e non è una cosa pubblica’, e ci siamo abbracciati.” Zequila ha però ammesso di non poter dire il segreto citato da Gustavo, “Posso dire però che è una persona arrogante, ne ha dette di tutti i colori.”, ha quindi concluso su Jeremias.

