Zequila si dichiara a Barbara D’Urso: “Sono pazzo di te”/ Lei: “Non sono disponibile”

Antonio Zequila aspetta Dayane Mello per volare insieme alle Maldive ma, intanto, nel salotto di Pomeriggio 5 si dichiara a Barbara D’Urso. È accaduto oggi, nel corso della nuova diretta su Canale 5. Quando la conduttrice ha chiesto all’attore di dedicare una canzone proprio alla modella brasiliana, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, Zequila ha risposto: “Io, per dovere di circostanza, la canzone la dedico a un’altra persona.” Così il via alla serenata sulle note di “Malafemmena”, ovviamente dedicata a Barbara D’Urso. Lusingata ma al contempo imbarazzata, la conduttrice ha cercato di fermarlo ma senza riuscire nell’impresa.

Antonio Zequila, dichiarazione d’amore a Barbara D’Urso!

Antonio Zequila, finita la dedica in musica, ha però ricevuto il due di picche della conduttrice: “Diciamo che non sono disponibile in questo momento”. Zequila, però, non si arrende e si dichiara apertamente a lei in diretta televisiva e di fronte a tutta l’Italia: “Se dovessi scegliere una donna, lo dico davanti a tutta l’Italia, io sono pazzo di Barbara D’Urso!” Applausi in studio ma la D’Urso, con un po’ di imbarazzo, cambia repentinamente discorso, concentrandosi su altri argomenti e lasciando Antonio Zequila ai suoi pensieri.



