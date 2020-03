Zequila squalificato dal Grande Fratello Vip?/ Choc contro la Elia “fa come i cani..”

Antonio Zequila rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip 2020? A poche ore dalla diretta della diciottesima puntata con Alfonso Signorini, scoppia la bufera sul web per alcune frasi che Zequila avrebbe pronunciato nei confronti di Antonella Elia dopo una discussione che ha scosso profondamente la casa nel cuore della notte. Tutto è accaduto dopo la lite tra l’ex valletta di Mike Bongiorno e Fernanda Lessa in seguito alla quale hanno discusso pesantemente anche Zequila e Sossio Aruta con quest’ultimo che ha ammesso di non aver gradito l’atteggiamento dell’attore. Quando gli animi in casa si sono placati, Antonio Zequila si è sfogato e, parlando con Feranda Lessa, si sarebbe lasciato andare a frasi che hanno fatto infuriare il popolo del web.

ANTONIO ZEQUILA A RISCHIO SQUALIFICA: LE FRASI CONTRO ANTONELLA ELIA

Antonio Zequila si scaglia contro Antonella Elia dopo gli scontri che hanno infuocato la scorsa notte della casa del Grande Fratello Vip 2020. “Lei fa come i cani randagi, se gli dai una botta in testa, il cane sta fermo”, ha detto Zequila riferendosi ad Antonella Elia. Fernanda Lessa ha poi aggiunto: “In Brasile se arriva un gruppo di cani randagi, tu ti pieghi, fai finta di prendere un sasso e così pouf”. Dopo aver ascoltato la conversazione, Andrea Denver avrebbe fatto notare a Zequila di aver esagerato e di aver usato delle parole molto forti mentre Fernanda ha detto che in Brasila, per mandare via i cani randagi, si usano i sassi. Le frasi dell’attore hanno scatenato la rabbia del popolo del web che chiedono un provvedimento disciplinare per Zequila.



