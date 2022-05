Zequila torna single: “È davvero finita con Marina Fadda”/ “Se mi volete, scrivete!”

Antonio Zequila annuncia a Pomeriggio 5: “Sono single”

Antonio Zequila è di nuovo single. È finita la lunga storia con la compagna Marina Fadda e, a quanto pare, stavolta definitivamente. È lui stesso ad ammetterlo in diretta a Pomeriggio 5, esordendo con una battuta: “Uno può essere anche bello ma single, vedi me!” La frase attira la curiosità di Barbara D’Urso che gli chiede maggiori spiegazioni ma ad intervenire è Arianna David, altra ospite della conduttrice: “Lui si lascia in continuazione con questa donna, me lo dice spesso per quanto siamo amici, quindi vedrai, un mesetto e ci torna insieme“, spiega.

Zequila, però, parla di rottura seria e, conferma, definitiva: “Questa volta è definitivo, anzi lancio l’appello: chi mi vuole sono dalla D’Urso, chi vuole può scrivere.”

Antonio Zequila e l’appello a Pomeriggio 5: “Scrivete se volete conoscermi”

Barbara D’Urso accetta l’appello di Zequila e, anzi, lo annuncia lei stessa in modo ufficiale: “Mandate dei whatsapp alla nostra email se volete interloquire con Zequila che è un bel ragazzo, è single, ha 58 anni, bel ragazzo prestante, simpatico…. scrivete”. Ascoltate le parole della conduttrice, anche Aristide Malnati si fa avanti e chiede se sia possibile intercedere anche per lui: “Se vale il discorso dell’email allora mi prenoto anche io!” Chissà che la D’Urso non riesca a fare da Cupido!

