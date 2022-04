Zequila Vs Lory Del Santo: “Marco è succube, non dice una parola”/ E su Jovana…

Antonio Zequila torna a colpire. Il primo eliminato dell’Isola dei Famosi 2022 ha già raccontato molti retroscena dal suo ritorno in Italia, svelando quanto accadeva dietro le quinte del reality. Ha attaccato Jeremias Rodriguez e ha avuto da ridire anche sulla coppia che si è formata in Honduras, quella di Estefania e Roger ed è proprio di loro che è tornato a parlare durante la diretta di Isola Party.

“Estefania e Roger stanno costruendo la Laguna Blu dell’Isola ma secondo me è molto fake! – ha ribadito l’ex naufrago, sottolineando che – Due che stanno in albergo cinque giorni prima ma non si danno mai un bacio e anzi aspettano di darselo all’Isola… ma dai!” È convinto, inoltre, che qualora arrivasse anche Jovana Djordjevic su Playa Accoppiada potrebbe nascere un triangolo.

Eppure, quando Ignazio Moser gli fa notare che la prima a corteggiarla è stato proprio lui, Zequila svela: “Non l’ho corteggiata perché lei dall’inizio è stata molto chiara, mi ha detto che è sposata e tiene molto a lei e ai figli. E io ho detto ‘beato lui'”. Altre critiche l’attore le lancia nei confronti della coppia composta da Lory Del Santo e Marco Cucolo, la prima rea di essere una stratega, il secondo di essere succube secondo lui.

“Lory è una forte, poi è una un po’ alla Woody Allen, nel senso ha sempre la battuta sopra le righe. Lei gioca, sembra Scarlett Johansson nella Maledizione di Giada. – ha dichiarato Zequila, per poi scagliarsi contro Marco – Il fidanzato più giovane che sta là e non dice una parola che sembra che più che l’Isola stia facendo il militare, il generale e il militare, perché è un po’ succube di Lory. Lui subisce però penso che potrebbe anche venir fuori, alla fine una botta da matto che prende e scappa su un’altra Isola e dice ‘Basta non ce la faccio più, prendo un’altra fidanzata!” ha infine ironizzato.

