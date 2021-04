Zerbi critica Raffaele, Arisa sbotta “Sei un RC”/ Rudy: “Un rompi cogli*ni?”

Non si fermano i botta e risposta ad Amici 2021 tra Rudy Zerbi e Arisa. Anche nel corso del quinto serale la scena è sempre quella: Zerbi stuzzica la rivale criticando i suoi allievi, lei replica a tono. È accaduto con Raffaele, ancora una volta bersaglio degli appunti di Rudy che proprio non riesce ad apprezzare il talento del ragazzo. Così, dopo l’esibizione sulle note di un brano di Francesco Renga, Zerbi lancia la critica: “Ha fatto il TTT. Cos’è? È il triplo tentativo di trasformarsi! Voleva imitare Renga questa sera”. Non è chiaramente d’accordo Arisa, che allora rilancia con la stessa moneta: “E invece l’RC cos’è? Pensaci bene…” In studio iniziano tutti a riflettere sul significato di queste iniziali, poi prima Maria De Filippi seguita da Stefano De Martino si illuminano: “Ho capito!” De Martino, allora, si rivolge a Zerbi: “Credo che abbia a che fare con te…” Il coach alla fine ci arriva: “Vuol dire rompi cogli*ni?” La De Filippi, con un cenno della testa, conferma la sua intuizione!

